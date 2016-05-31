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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Dobrá filtrovaná káva, jednoduše připravená
Vychutnejte si dobrou filtrovanou kávu díky kávovaru Philips, který má chytrý a kompaktní design pro snadné skladování.
Se skleněnou konvicí
Modrobílá
Snadno a přesně naplňte nádobku na vodu pomocí indikace hladiny vody.
Systém zabraňující kapání vám umožní nalít si šálek kávy ještě před dokončením cyklu přípravy kávy.
Přesahující kabel lze uložit do přihrádky na spodní straně kávovaru. Díky tomu lze kávovar snadněji umístit ve vaší kuchyni.
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4.4
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Hrachnastenu
31/05/2016
Česká republika
skvělý výrobek
praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Helga26
21/04/2019
Magyarország
Nagyon elégedett
A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
scrabit
18/12/2013
Polska
Spełnia swoją role
Express prosty w obsłudze, spełnia swoją role, na chwilę obecną nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów, sprzęt nie jest drogi w zakupie, do prostego i szybkiego parzenia kawy jak najbardziej polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy