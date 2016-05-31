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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/70
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Ukončeno

Daily CollectionKávovar

HD7446/70

4.4

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dobrá filtrovaná káva, jednoduše připravená

Vychutnejte si dobrou filtrovanou kávu díky kávovaru Philips, který má chytrý a kompaktní design pro snadné skladování.

Zobrazit všechny výhody

Kapacita 10 až 15 šálků, kompaktní design

Dobrá filtrovaná káva, jednoduše připravená

  • Se skleněnou konvicí

  • Modrobílá

Indikace hladiny vody pro snadné plnění

Indikace hladiny vody pro snadné plnění

Snadno a přesně naplňte nádobku na vodu pomocí indikace hladiny vody.

Systém zabraňující kapání umožňuje dát si kávu kdykoli

Systém zabraňující kapání umožňuje dát si kávu kdykoli

Systém zabraňující kapání vám umožní nalít si šálek kávy ještě před dokončením cyklu přípravy kávy.

Uložení kabelu pro snadné umístění ve vaší kuchyni

Uložení kabelu pro snadné umístění ve vaší kuchyni

Přesahující kabel lze uložit do přihrádky na spodní straně kávovaru. Díky tomu lze kávovar snadněji umístit ve vaší kuchyni.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

31/05/2016

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/00 Kávovar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/00 Kávovar

21/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett

A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

18/12/2013

Polska

Polska

Spełnia swoją role

Express prosty w obsłudze, spełnia swoją role, na chwilę obecną nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów, sprzęt nie jest drogi w zakupie, do prostego i szybkiego parzenia kawy jak najbardziej polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu