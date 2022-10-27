VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Snídaně jde prostě lépe
Eco Conscious EditionKávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

HD5120/00

4.9
| (29) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt

4 Ocenění

Snídaně jde prostě lépe
Připravte si každé ráno kávu, která skvěle chutná i voní. Udržitelné provedení ze 100% bioplastů² se rovná 24%¹ snížení uhlíkové stopy při výrobě a zároveň disponuje energeticky úspornými funkcemi pro trochu zelenější budoucnost.
Zobrazit všechny výhody

S kávovarem Philips Eco Conscious

  • 100% z bioplastů

  • 1,2 l / 10 velkých šálků

  • Automatické vypnutí

  • Hedvábně bílá matná povrchová úprava

Aroma twister poskytující skvělou chuť a bohaté aroma

Důmyslná hubice uvnitř džbánu zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci tekoucí kávy pro dosažení optimálního, vyváženého rozložení aromatu v celém šálku.

Šetřete energii díky rychlé době přípravy a automatickému vypnutí

Funkce automatického vypnutí vypne přístroj po 30 minutách, aby šetřila energii a zajistila vyšší bezpečnost. Za 10 minut se uvaří celá konvice, aby se dále šetřila energie.

Udržitelný design pro zelenější budoucnost

Udržitelný design se 100% podílem bioplastů,² což pro výrobu znamená 24%¹ snížení uhlíkové stopy a pro vás další krok k ekologičtější kuchyni s pozitivnějším dopadem na životní prostředí.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Ocenění

Recenze

Porozumět recenzím produktů

4.9

z 5

DaddyBomber

27/10/2022

Česká republika

Káva, která vás probudí

Kávu piju každý den po litrech. Hledal jsem tedy něco, co bude dobře fungovat, nebude to trvat dlouho a káva z něj bude super. Toto všechno tento kávovar splňuje

Výhody

Ekologické balení, rychlost a kvalita

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

FananBanan

17/10/2022

Česká republika

Super kávovar :)

Jakožto domácnost, kde kafe pijeme fakt ve velkém, je tohle přesně to, co jsme potřebovali. Ráno udělám kávu a mám ji ještě odpoledne. Prostě si jen doliju. Jako v amerických filmech. Za mě super! :)

Výhody

velké množství kávy, design

Nevýhody

kratší kabel

Ano, tento produkt doporučuji

Kávaježivot

16/10/2022

Česká republika

Dostatok kávy pre všetkých!

Kávovar je super rýchly, pripraví dostatok kávy pre celú rodinu behom pár minút. A ešte k tomu jednoduchý dizajn, ktorý obzvlaštni každú kuchyňu!

Výhody

Rýchla príprava, veľké množstvo kávy, pekný dizajn

Nevýhody

Žiadne :)

Ano, tento produkt doporučuji

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. ¹Výpočet založený na výrobě stejného spotřebiče s použitím bioplastu oproti 100% z původního plastu (nebo původního polypropylenu)

  2. ²100 % plastu použitých na tělo výrobku tvoří PP plast z certifikovaných biologických zdrojů, na základě hmotnostní bilance (plast BioPP je tvořen celkem až z 82% z použitých plastů).