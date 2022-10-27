3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
100% z bioplastů
1,2 l / 10 velkých šálků
Automatické vypnutí
Hedvábně bílá matná povrchová úprava
Důmyslná hubice uvnitř džbánu zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci tekoucí kávy pro dosažení optimálního, vyváženého rozložení aromatu v celém šálku.
Funkce automatického vypnutí vypne přístroj po 30 minutách, aby šetřila energii a zajistila vyšší bezpečnost. Za 10 minut se uvaří celá konvice, aby se dále šetřila energie.
Udržitelný design se 100% podílem bioplastů,² což pro výrobu znamená 24%¹ snížení uhlíkové stopy a pro vás další krok k ekologičtější kuchyni s pozitivnějším dopadem na životní prostředí.
Ocenění
Porozumět recenzím produktů
4.9
z 5
29
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Káva, která vás probudí
Kávu piju každý den po litrech. Hledal jsem tedy něco, co bude dobře fungovat, nebude to trvat dlouho a káva z něj bude super. Toto všechno tento kávovar splňuje
Výhody
Ekologické balení, rychlost a kvalita
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Super kávovar :)
Jakožto domácnost, kde kafe pijeme fakt ve velkém, je tohle přesně to, co jsme potřebovali. Ráno udělám kávu a mám ji ještě odpoledne. Prostě si jen doliju. Jako v amerických filmech. Za mě super! :)
Výhody
velké množství kávy, design
Nevýhody
kratší kabel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Kávaježivot
16/10/2022
Česká republika
Dostatok kávy pre všetkých!
Kávovar je super rýchly, pripraví dostatok kávy pre celú rodinu behom pár minút. A ešte k tomu jednoduchý dizajn, ktorý obzvlaštni každú kuchyňu!
Výhody
Rýchla príprava, veľké množstvo kávy, pekný dizajn
Nevýhody
Žiadne :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
¹Výpočet založený na výrobě stejného spotřebiče s použitím bioplastu oproti 100% z původního plastu (nebo původního polypropylenu)
²100 % plastu použitých na tělo výrobku tvoří PP plast z certifikovaných biologických zdrojů, na základě hmotnostní bilance (plast BioPP je tvořen celkem až z 82% z použitých plastů).