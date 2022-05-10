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Ukončeno

Kolekce DailyVarná konvice

HD4646/20

4.8
| (255) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Rychlé a snadné přivedení k varu
Díky plochému topnému tělesu uvaří rychle vodu a snadno se čistí. Omyvatelný filtr vodního kamene zajišťuje čistší vodu a tím i čistší nápoje.
Zobrazit všechny výhody

Výkonná konvice s plochým topným tělesem, které lze snadno vyčistit

Rychlé a snadné přivedení k varu

  • 1,5 l 2 400 W

  • Indikátor úrovně hladiny vody

  • Černá/stříbrná

  • Výklopné víko

Snadno čitelné ukazatele hladiny vody na obou stranách

Snadno čitelné ukazatele hladiny vody na obou stranách

Snadno čitelné ukazatele hladiny vody na obou stranách varné konvice Philips pro používání pravou i levou rukou.

Výklopné víko s velkým otvorem pro snadné plnění a čištění

Výklopné víko s velkým otvorem pro snadné plnění a čištění

Víko se závěsem a velkým otvorem pro snadné plnění a čištění. Také pomáhá předejít kontaktu s párou. Konvici lze naplnit prostřednictvím hubičky.

Navíječ kabelu pro snadné uskladnění

Navíječ kabelu pro snadné uskladnění

Kabel lze navinout okolo základny, takže konvici lze v kuchyni snadno umístit.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

255

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

v kondici mnoho let

Super konvice s jemným sítkem. Je neuvěřitelné, že konvice funguje již asi 6 let a pořád OK...

Výhody

dlouhá výdrž

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

30/09/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Rychlovarná konvice

Produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice splňuje očekávání.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní

S konvicí jsem plně spokojená, voda je uvařená za chviličku, dobře se s ní manipuluje, jednoduchá na ovládání.

Výhody

Rychlá, pěkná

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu