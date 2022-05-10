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Ukončeno
1,5 l 2 400 W
Indikátor úrovně hladiny vody
Černá/stříbrná
Výklopné víko
Snadno čitelné ukazatele hladiny vody na obou stranách varné konvice Philips pro používání pravou i levou rukou.
Víko se závěsem a velkým otvorem pro snadné plnění a čištění. Také pomáhá předejít kontaktu s párou. Konvici lze naplnit prostřednictvím hubičky.
Kabel lze navinout okolo základny, takže konvici lze v kuchyni snadno umístit.
4.8
z 5
255
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
fyluta
10/05/2022
Česká republika
v kondici mnoho let
Super konvice s jemným sítkem. Je neuvěřitelné, že konvice funguje již asi 6 let a pořád OK...
Výhody
dlouhá výdrž
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Zebra300
30/09/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Rychlovarná konvice
Produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice splňuje očekávání.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Pája N.
05/05/2021
Česká republika
Perfektní
S konvicí jsem plně spokojená, voda je uvařená za chviličku, dobře se s ní manipuluje, jednoduchá na ovládání.
Výhody
Rychlá, pěkná
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice