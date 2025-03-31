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  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
  • Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži

3000 SeriesRýžovar

HD3080/80

4.3
| (8) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt
Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži
Uvařte snadno perfektní, nadýchanou rýži díky 5 přednastaveným programům pro různé druhy rýže. Mini hrnec na rýži Philips řady 3000 má tu správnou velikost pro malé rodiny a pohodlně jej uložíte do každé kuchyňské skříňky.
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Ideální pro 1–3 osoby

Kompaktní design pro dokonale nadýchanou rýži

  • Kompaktní (0,54 l neuvařené rýže)

  • 400 W

  • Černá

  • 5 přednastavených programů

Mini hrnec na rýži pro malé rodiny

Mini hrnec na rýži pro malé rodiny

S kapacitou až 0,54 l suché rýže má ideální objem pro malé rodiny a snadno jej uložíte do každé kuchyňské skřínky.

5 přednastavených programů pro různé druhy rýže

5 přednastavených programů pro různé druhy rýže

Vařte bílou, hnědou nebo sushi rýži stisknutím jediného tlačítka a navíc využívejte režimy kaše a rychlého vaření.

5 vrstvý vnitřní hrnec s nepřilnavým povrchem Bakuhanseki

5 vrstvý vnitřní hrnec s nepřilnavým povrchem Bakuhanseki

Odolný, 5vrstvý vnitřní hrnec se rovnoměrně zahřívá díky vrstvě z kamene Maifan bohatého na minerály, který brání přilepení a poškrábání.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

8

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

3
1

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná volba, usnadnil mi vaření

Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!

Výhody

Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže

Nevýhody

Zadny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

Rýžovar Philips

Rýžovar Philips je ideální pro začátečníky i pro ty, co chtějí mít jistotu, že rýže bude vždycky skvělá a chutná. Má velmi intuitivní ovládání a nezabere moc místa. Za mě je to super volba a mohu ho jedině doporučit.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

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Upozornění

  1. Doba vaření je přibližně 30 minut na základě testů s použitím 1 šálku krátkozrnné rýže. Skutečná doba vaření se může lišit v závislosti na faktorech, jako je typ rýže, množství rýže a podmínky vaření.