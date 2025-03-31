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3 roky záruky na všechny produkty
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Kompaktní (0,54 l neuvařené rýže)
400 W
Černá
5 přednastavených programů
S kapacitou až 0,54 l suché rýže má ideální objem pro malé rodiny a snadno jej uložíte do každé kuchyňské skřínky.
Vařte bílou, hnědou nebo sushi rýži stisknutím jediného tlačítka a navíc využívejte režimy kaše a rychlého vaření.
Odolný, 5vrstvý vnitřní hrnec se rovnoměrně zahřívá díky vrstvě z kamene Maifan bohatého na minerály, který brání přilepení a poškrábání.
4.3
z 5
8
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
DominikMat
31/03/2025
Česká republika
Výborná volba, usnadnil mi vaření
Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Lukyntumic
29/03/2025
Česká republika
Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!
Výhody
Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže
Nevýhody
Zadny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
LacoT
29/03/2025
Česká republika
Rýžovar Philips
Rýžovar Philips je ideální pro začátečníky i pro ty, co chtějí mít jistotu, že rýže bude vždycky skvělá a chutná. Má velmi intuitivní ovládání a nezabere moc místa. Za mě je to super volba a mohu ho jedině doporučit.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Doba vaření je přibližně 30 minut na základě testů s použitím 1 šálku krátkozrnné rýže. Skutečná doba vaření se může lišit v závislosti na faktorech, jako je typ rýže, množství rýže a podmínky vaření.