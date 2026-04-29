VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Eco Conscious Edition Topinkovač řady 5000

Podpora

Eco Conscious EditionTopinkovač řady 5000

HD2640/10

Eco Conscious Edition Topinkovač řady 5000

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

Eco Conscious Collection Toaster - English (US)

  • PDF soubor, 182.1 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 634.4 kB
  • 24 March 2026

Často kladené otázky

Příslušenství a náhradní díly

Řešení problémů

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme