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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
100% z bioplastů
8 nastavení tmavosti
Kompaktní design se 2 otvory
Hedvábně bílá matná povrchová úprava
Kompaktní topinkovač se 2 otvory a výkonem 830 W vám umožní vychutnat si topinku přesně tak, jak se vám to každé ráno líbí.
Udržitelný design se 100% podílem bioplastů,² což pro výrobu znamená 14%¹ snížení uhlíkové stopy a pro vás další krok k ekologičtější kuchyni s pozitivnějším dopadem na životní prostředí.
Díky integrovanému držáku na pečivo si můžete vychutnat své oblíbené pečivo, rohlíky a buchty ohřáté odděleně od své topinky.
Ocenění
4.9
z 5
14
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kulíšek 1
09/01/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny
Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.
Výhody
Kvalita, šetří životní prostředí, cena
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu
Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit
Výhody
Ekologický obal
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Opravdu pěkný toastovač
Toastovače už má skoro každá domácnost a v životě by mě nenapadlo řešit mezi nimi nějaké rozdíly. Prostě toastovač. Jenže tenhle je prostě lepší. Především pro svůj design. Takhle hezkej toastovač jsem asi nikdy neviděl a v kuchyni mi dělá fakt radost.
Výhody
Pěkný design, rychlý
Nevýhody
kratší kabel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
¹Výpočet založený na výrobě stejného spotřebiče s použitím bioplastu oproti 100% z původního plastu (nebo původního polypropylenu)
²100 % plastu použitých na tělo výrobku tvoří PP plast z certifikovaných biologických zdrojů, na základě hmotnostní bilance (plast BioPP je tvořen celkem až z 94% z použitých plastů).