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  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe

Eco Conscious EditionTopinkovač řady 5000

HD2640/10

4.9
| (14) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

4 Ocenění

Snídaně jde prostě lépe
Připijte si každé ráno přesně tak, jak to máte rádi. Udržitelné provedení 100% z bioplastů², čímž jsme o 14 % snížili uhlíkovou stopu výrobního procesu. Krůček k zelenější budoucnosti.
Zobrazit všechny výhody

S topinkovačem Philips Eco Conscious Edition

Snídaně jde prostě lépe

  • 100% z bioplastů

  • 8 nastavení tmavosti

  • Kompaktní design se 2 otvory

  • Hedvábně bílá matná povrchová úprava

Připravte si topinku přesně tak, jak se vám to každé ráno líbí

Připravte si topinku přesně tak, jak se vám to každé ráno líbí

Kompaktní topinkovač se 2 otvory a výkonem 830 W vám umožní vychutnat si topinku přesně tak, jak se vám to každé ráno líbí.

Udržitelný design pro zelenější budoucnost

Udržitelný design se 100% podílem bioplastů,² což pro výrobu znamená 14%¹ snížení uhlíkové stopy a pro vás další krok k ekologičtější kuchyni s pozitivnějším dopadem na životní prostředí.

Integrovaný rozpékač pečiva pro rozpékání rohlíků nebo žemlí

Integrovaný rozpékač pečiva pro rozpékání rohlíků nebo žemlí

Díky integrovanému držáku na pečivo si můžete vychutnat své oblíbené pečivo, rohlíky a buchty ohřáté odděleně od své topinky.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

14

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

09/01/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny

Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.

Výhody

Kvalita, šetří životní prostředí, cena

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu

Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit

Výhody

Ekologický obal

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu pěkný toastovač

Toastovače už má skoro každá domácnost a v životě by mě nenapadlo řešit mezi nimi nějaké rozdíly. Prostě toastovač. Jenže tenhle je prostě lepší. Především pro svůj design. Takhle hezkej toastovač jsem asi nikdy neviděl a v kuchyni mi dělá fakt radost.

Výhody

Pěkný design, rychlý

Nevýhody

kratší kabel

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

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Upozornění

  1. ¹Výpočet založený na výrobě stejného spotřebiče s použitím bioplastu oproti 100% z původního plastu (nebo původního polypropylenu)

  2. ²100 % plastu použitých na tělo výrobku tvoří PP plast z certifikovaných biologických zdrojů, na základě hmotnostní bilance (plast BioPP je tvořen celkem až z 94% z použitých plastů).