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  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
  • Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený

Viva CollectionTopinkovač

HD2638/11

4.8

| (40) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt

Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený

O 10 % širší otvory na pečivo* spolu s držáky, které se samy vyrovnávají, udrží každý plátek (tenký i silný) na svém místě, veprostřed, a zaručí tak rovnoměrné opečení.

Zobrazit všechny výhody

Zvlášť široké opékací otvory pro silné i tenké plátky

Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený

  • Toustovač s 2 mimořádně širokými otvory

  • Zabudovaný rozpékač pečiva

  • Kov

  • Kryt víka

Zvláště široký otvor je vhodný pro silné, tenké, čerstvé i zmrazené plátky.

Zvláště široký otvor je vhodný pro silné, tenké, čerstvé i zmrazené plátky.

Samostředicí mechanismus dokonale vystředí každý plátek pro rovnoměrné propečení bez ohledu na tloušťku.

Ovládání 7 nastavitelných úrovní opečení

Nastavte teplotu podle svých představ a získejte topinku podle svých představ.

Vestavěný držák na pečivo na ohřívání rohlíků nebo žemlí

Vestavěný držák na pečivo na ohřívání rohlíků nebo žemlí

Vestavěný držák na pečivo na jednoduché ohřívání rohlíků nebo žemlí

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

40

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

2

09/06/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

Pieczywo smakuje rewelacyjnie! 🤩

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Jestem bardzo zadowolona z opiekacza. Ma różne stopnie wypieku, przez co pieczywo smakuje wyśmienicie 😊. Dodatkowo ma świetny kobiecy design i świetnie pasuje mi do kuchni👍. Jestem zachwycona ☺️

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1

07/06/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

Doskonale!!!

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] To piękny toster. Używam go do robienia różnych kanapek, nadziewanych chlebków pita i wielu innych. Rewolucyjny produkt. Polecam wszystkim !!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster Viva Collection HD2637/90

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster Viva Collection HD2637/90

09/02/2024

Polska

Polska

Polecam toster philips

Bardzo polecam ten toster. Odkąd go mamy to pieczywo opiekane jemy niemalże codziennie. Wysuwana tacka na okruchy pozwala dbać o czystość tostera w bardzo łatwy sposób. Ścianki boczne nie nagrzewaja się więc jest bezpieczny. Ma duża moc i aż 7stopni opiekania pieczywa więc spełni gusta każdego. Dużym plusem jest dodatkowy ruszt na którym można podgrzewać, opiekać lub rozmrażać pieczywo. Możliwość przerywania grzania. Ten toster spełnił nasze oczekiwania. Serdecznie polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster Viva Collection HD2637/90

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster Viva Collection HD2637/90

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Upozornění

  1. O 10 % širší otvor v porovnání s předchozím modelem (HD2630)