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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Skvělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený
O 10 % širší otvory na pečivo* spolu s držáky, které se samy vyrovnávají, udrží každý plátek (tenký i silný) na svém místě, veprostřed, a zaručí tak rovnoměrné opečení.
Toustovač s 2 mimořádně širokými otvory
Zabudovaný rozpékač pečiva
Kov
Kryt víka
Samostředicí mechanismus dokonale vystředí každý plátek pro rovnoměrné propečení bez ohledu na tloušťku.
Nastavte teplotu podle svých představ a získejte topinku podle svých představ.
Vestavěný držák na pečivo na jednoduché ohřívání rohlíků nebo žemlí
4.8
z 5
40
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
M@rta9625
09/06/2025
Polska
Ověřený kupující
Pieczywo smakuje rewelacyjnie! 🤩
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Jestem bardzo zadowolona z opiekacza. Ma różne stopnie wypieku, przez co pieczywo smakuje wyśmienicie 😊. Dodatkowo ma świetny kobiecy design i świetnie pasuje mi do kuchni👍. Jestem zachwycona ☺️
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1
Larysa Burlai
07/06/2025
Polska
Ověřený kupující
Doskonale!!!
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] To piękny toster. Używam go do robienia różnych kanapek, nadziewanych chlebków pita i wielu innych. Rewolucyjny produkt. Polecam wszystkim !!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster Viva Collection HD2637/90
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster Viva Collection HD2637/90
B.Bitttka1990
09/02/2024
Polska
Polecam toster philips
Bardzo polecam ten toster. Odkąd go mamy to pieczywo opiekane jemy niemalże codziennie. Wysuwana tacka na okruchy pozwala dbać o czystość tostera w bardzo łatwy sposób. Ścianki boczne nie nagrzewaja się więc jest bezpieczny. Ma duża moc i aż 7stopni opiekania pieczywa więc spełni gusta każdego. Dużym plusem jest dodatkowy ruszt na którym można podgrzewać, opiekać lub rozmrażać pieczywo. Możliwość przerywania grzania. Ten toster spełnił nasze oczekiwania. Serdecznie polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster Viva Collection HD2637/90
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Toster Viva Collection HD2637/90
O 10 % širší otvor v porovnání s předchozím modelem (HD2630)