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Ukončeno

Topinkovač

HD2623/55

Vychutnejte si skvělou topinku společně

Topinkovač se širokými otvory a funkcí proměnlivé šířky, díky které dostanete rovnoměrně opečené topinky, ať už jsou silné či tenké. Včetně integrovaného rozpékače pečiva a výsuvné zásuvky na drobky. Bezpečné použití díky provedení Cool Wall, funkci High lift a tlačítku zrušení.

Zobrazit všechny výhody

Silný nebo tenký, všechny zhnědnou dozlatova

Vychutnejte si skvělou topinku společně

  • 2 otvory

  • 3 funkce

  • Oranžovobílý

Zajistí, že vnější část topinkovače je na dotyk chladná

Zajistí, že vnější část topinkovače je na dotyk chladná

Zajistí, aby vnější část topinkovače zůstala na dotyk chladná.

Funkce High lift pro vyjmutí malých kousků pečiva

Funkce High lift pro vyjmutí malých kousků pečiva

Funkce High lift pro vyjmutí malých kousků pečiva.

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu