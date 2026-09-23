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Ukončeno
HD2623/55
Vychutnejte si skvělou topinku společně
Topinkovač se širokými otvory a funkcí proměnlivé šířky, díky které dostanete rovnoměrně opečené topinky, ať už jsou silné či tenké. Včetně integrovaného rozpékače pečiva a výsuvné zásuvky na drobky. Bezpečné použití díky provedení Cool Wall, funkci High lift a tlačítku zrušení.
2 otvory
3 funkce
Oranžovobílý
Zajistí, aby vnější část topinkovače zůstala na dotyk chladná.
Funkce High lift pro vyjmutí malých kousků pečiva.
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