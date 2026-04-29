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Daily Collection Sendvičovač

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Daily CollectionSendvičovač

HD2392/90

Daily Collection Sendvičovač

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Návody a dokumentace

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Sandwich maker HD2392/90 - English (US)

  • PDF soubor, 933.5 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Sandwich maker

  • PDF soubor, 689.7 kB
  • 11 March 2024

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