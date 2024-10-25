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750 W
Vertikální skladování
Vypínač a kontrolky
Sendvičová deska
Připravte si všechny své oblíbené opečené sendviče na trojúhelníkových grilovacích deskách
V tomto sendvičovači s výkonem 750 W a rychlým ohřevem bude opečeno vše perfektně dokřupava a dozlatova.
Přichycování a drhnutí už odzvonilo. Čištění vám půjde snadno díky odolnému nepřilnavému povlaku na sendvičových grilovacích deskách.
4.9
z 5
16
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
mixnito
25/10/2024
Česká republika
dobrý toustovač
Toustovač funguje dobře, rychle. Nepřilnavé plochy lze snadno umýt.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD2330/90 Toustovač
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD2330/90 Toustovač
Mačka24
27/08/2024
Slovenija
Dobri sendviči
Super mi je, ker je kompakten in ker dobro zapeče sendviče.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev
Ante10
05/11/2024
Hrvatska
Odličan toaster!
Jako sam zadovoljan ovim tosterom. Lijepo izgleda, brzo se zagrije i lako se održava. Sviđa mi se što je dubok, pa u njega stanu i veći sendviči. Nemam zamjerki, mislim da je omjer uloženog i dobivenog jako dobar. Topla preporuka.
Výhody
Brzo zagrijavanje, dubina, lako se održava, dizajn
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče