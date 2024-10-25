VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Dozlatova opečené sendviče, každý den
  • Dozlatova opečené sendviče, každý den
  • Dozlatova opečené sendviče, každý den
  • Dozlatova opečené sendviče, každý den
  • Dozlatova opečené sendviče, každý den
  • Dozlatova opečené sendviče, každý den
  • Dozlatova opečené sendviče, každý den
  • Dozlatova opečené sendviče, každý den
  • Dozlatova opečené sendviče, každý den
  • Dozlatova opečené sendviče, každý den

3000 SeriesSendvičovač

HD2331/90

4.9
| (16) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Dozlatova opečené sendviče, každý den
Vychutnejte si křupavé a dokonale opečené trojúhelníkové sendviče s toustovačem Philips řady 3000. Nepřilnavé sendvičové desky se silně zahřívají, takže sendviče jsou lahodné k nakousnutí, a snadno se čistí.
Zobrazit všechny výhody

Křupavé a dokonale opečené trojúhelníkové sendviče

Dozlatova opečené sendviče, každý den

  • 750 W

  • Vertikální skladování

  • Vypínač a kontrolky

  • Sendvičová deska

Trojúhelníkové grilovací desky pro vaše oblíbené slané občerstvení

Trojúhelníkové grilovací desky pro vaše oblíbené slané občerstvení

Připravte si všechny své oblíbené opečené sendviče na trojúhelníkových grilovacích deskách

S výkonem 750 W dosáhnete perfektního opečení

S výkonem 750 W dosáhnete perfektního opečení

V tomto sendvičovači s výkonem 750 W a rychlým ohřevem bude opečeno vše perfektně dokřupava a dozlatova.

Nepřilnavé desky pro snadné čištění

Nepřilnavé desky pro snadné čištění

Přichycování a drhnutí už odzvonilo. Čištění vám půjde snadno díky odolnému nepřilnavému povlaku na sendvičových grilovacích deskách.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

16

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

dobrý toustovač

Toustovač funguje dobře, rychle. Nepřilnavé plochy lze snadno umýt.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD2330/90 Toustovač

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD2330/90 Toustovač

27/08/2024

Slovenija

Slovenija

Dobri sendviči

Super mi je, ker je kompakten in ker dobro zapeče sendviče.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev

05/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan toaster!

Jako sam zadovoljan ovim tosterom. Lijepo izgleda, brzo se zagrije i lako se održava. Sviđa mi se što je dubok, pa u njega stanu i veći sendviči. Nemam zamjerki, mislim da je omjer uloženog i dobivenog jako dobar. Topla preporuka.

Výhody

Brzo zagrijavanje, dubina, lako se održava, dizajn

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu