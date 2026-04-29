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Víceúčelový hrnec Philips Multifunkční tlakový hrnec

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Víceúčelový hrnec PhilipsMultifunkční tlakový hrnec

HD2151/40

Víceúčelový hrnec Philips Multifunkční tlakový hrnec

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Návody a dokumentace

EU Declaration of Confomity - English (US)

  • PDF soubor, 635.2 kB
  • 13 March 2026

HD2151_CEE_User manual

  • PDF soubor, 38.5 MB
  • 13 March 2026

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