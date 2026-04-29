Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Vaření
Všechny řady
Víceúčelový hrnec Philips Multifunkční tlakový hrnec
Podpora
HD2151/40
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
EU Declaration of Confomity - English (US)
HD2151_CEE_User manual
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme