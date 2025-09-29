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  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
  • Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.

Hairclipper series 5000Omyvatelný zastřihovač na vlasy

HC5630/15

4.8
| (802) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.
Strojek na vlasy Series 5000 od společnosti Philips zajišťuje rychlý, rovnoměrný a přesný střih. Strojek nabízí 28 nastavení délky, technologii Trim-and-Flow a systém dvou břitů, které vám umožní rychle dosáhnout rovnoměrného zastřižení.
Zobrazit všechny výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

Mimořádná přesnost a všestranný střih.

Rychlý, rovnoměrný a přesný střih.

  • Technologie Trim-n-Flow

  • 28 nastavení délky (0,5 mm – 28 mm)

  • 90 min bezdrát. použití / 1 h nabíjení

  • 100% omyvatelný

  • Záruka až 5 let

Režim Turbo zvyšuje výkon a zajišťuje rovnoměrný střih

Režim Turbo zvyšuje výkon a zajišťuje rovnoměrný střih

Dosáhněte rovnoměrného střihu bez ohledu na hustotu vlasů. Aktivací funkce Turbo Boost zvýšíte rychlost motoru, takže snadno zastřihnete i delší nebo hustší vlasy.

28 nastavení délky díky přesnému číselníku

28 nastavení délky díky přesnému číselníku

Díky 2 nastavitelným hřebenům a dalšímu 2mm hřebenu na vousy je strojek Philips ideální pro jakoukoli délku střihu. Dosáhněte přesných střihů od 3 mm do 28 mm v krocích po 1 mm. Hřeben na strniště s délkou 2 mm použijte pro krátký střih vlasů nebo pro úpravu vousů. Chcete-li zastřihnout na krátkou délku 0,5 mm, hřeben zcela sejměte.

Zůstanou stejně ostré jako první den bez mazání

Zůstanou stejně ostré jako první den bez mazání

Samoostřicí ocelové břity jsou navrženy pro neuvěřitelně dlouhou životnost. I po 5 letech používání stříhají stejně přesně jako první den.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

802

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

29/09/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je vynikající

Špičkový zastřihovač, tlačítko turbo pro husté tvrdé vlasy, inovativní baterie LIION, rychlé nabití (Starší typ jsme měli s baterií NIMH)

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5650/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5650/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy

27/06/2025

Česká republika

Česká republika

Změna k lepšímu.

Po X letech jsem vyměnil starý strojek (jiné značky) za tento. A musím říct, že to stříhání je jedna báseň. Skvělé jak na vlasy, tak vousy.

Výhody

Skvěle funguje i bez nabíjení. Dlouhá výdrž. Nástavce dostačující. Lehký oproti mému předešlému.

Nevýhody

Zatím žádné.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5630/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5630/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy

27/03/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Vše jak má být

Strojek je lehký, dobře stříhá,rychle se nabíjí. Zatím nejlepší strojek jaký jsem měl.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5630/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5630/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy

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Upozornění

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Záruka platí až 5 let, včetně dvouleté standardní globální záruky. Další 3 roky lze získat po registraci zařízení do 90 dnů od zakoupení.

  2. Platí výhradně pro modely 5000, 7000 a 9000 Series. K dispozici pro celosvětový trh s výjimkou USA, Kanady a Číny.