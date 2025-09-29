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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Technologie Trim-n-Flow
28 nastavení délky (0,5 mm – 28 mm)
75 min bezdrátového užití/8 h nabíjení
100% omyvatelný
Záruka až 5 let
Zařízení, na které se můžete vždy spolehnout a které zajistí, že budete vždy skvěle vypadat. Technologie DuraPower chrání motor a baterii před přetížením, čímž účinně prodlužuje životnost strojku na vlasy.
Díky 2 nastavitelným hřebenům a dalšímu 2mm hřebenu na vousy je strojek Philips ideální pro jakoukoli délku střihu. Dosáhněte přesných střihů od 3 mm do 28 mm v krocích po 1 mm. Hřeben na strniště s délkou 2 mm použijte pro krátký střih vlasů nebo pro úpravu vousů. Chcete-li zastřihnout na krátkou délku 0,5 mm, hřeben zcela sejměte.
Samoostřicí ocelové břity jsou navrženy pro neuvěřitelně dlouhou životnost. I po 5 letech používání stříhají stejně přesně jako první den.
4.8
z 5
802
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
vencku
29/09/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je vynikající
Špičkový zastřihovač, tlačítko turbo pro husté tvrdé vlasy, inovativní baterie LIION, rychlé nabití (Starší typ jsme měli s baterií NIMH)
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5650/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5650/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy
PecaD
27/06/2025
Česká republika
Změna k lepšímu.
Po X letech jsem vyměnil starý strojek (jiné značky) za tento. A musím říct, že to stříhání je jedna báseň. Skvělé jak na vlasy, tak vousy.
Výhody
Skvěle funguje i bez nabíjení. Dlouhá výdrž. Nástavce dostačující. Lehký oproti mému předešlému.
Nevýhody
Zatím žádné.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5630/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5630/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy
Lubos1234
27/03/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Vše jak má být
Strojek je lehký, dobře stříhá,rychle se nabíjí. Zatím nejlepší strojek jaký jsem měl.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5630/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5630/15 Omyvatelný zastřihovač na vlasy
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Záruka platí až 5 let, včetně dvouleté standardní globální záruky. Další 3 roky lze získat po registraci zařízení do 90 dnů od zakoupení.
Platí výhradně pro modely 5000, 7000 a 9000 Series. K dispozici pro celosvětový trh s výjimkou USA, Kanady a Číny.