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Ukončeno
Nerezové ocelové břity
24 nastavení délky
75 min bezdrátového použití/8h nabíjení
Zvládněte jakýkoli typ vlasů díky výkonu naší pokročilé technologie DualCut, která v sobě spojuje dvojitě naostřenou střihací jednotku a konstrukci zajišťující nízké tření. Inovativní střihací jednotka je navržena tak, aby stříhala vlasy dvakrát rychleji než běžné zastřihovače společnosti Philips. Navíc nabízí jistotu v podobě robustního ocelového krytu zajišťujícího skvělou odolnost.
Samoostřicí ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost.
Požadovanou délku můžete jednoduše vybrat a zajistit otáčením kolečka: k dispozici máte 23 nastavení délky od 1 do 23 mm a přesně 1mm krok mezi jednotlivými délkami. Nebo můžete zastřihovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 0,5 mm.
4.4
z 5
224
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
Jakub0520
24/05/2020
Česká republika
Parádní zastřihovač vlasů
Rychle nabíjení baterie Přesný střih bez trhání vlasů jako u levných zastřihovačů Možnost zakoupení náhradní hlavice
Výhody
Rychlé nabíjení, výdrž baterie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Misha36
08/10/2019
Česká republika
Perfektní zastřihovač vlasů. Ušetřili jsme spoustu peněz za holiče pro manžela i pro syna.
Hodně dobrý zastřihovač vlasů, který už máme asi 5 let a pořád stříhá perfektně. Stříhám vlasy manželovi a synovi cca každý měsíc. Můžu jenom doporučit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Basty
25/07/2019
Česká republika
Výborný výrobek
Výborný výrobek - při volbě značky Philips jsem nikdy nebyla zklamaná. Zastřihovač je bezúdržbový, použití intuitivní. břity super ostré. Používáme s dcerami na holení. Dříve jsme jej používaly manželův podobný zastřihovač Philips, pak jsme si zakoupily dámský strojek, ale absolutně nesplňoval to, co jsme očekávaly. Pro nás tedy byla jasná volba - Philips.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
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