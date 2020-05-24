VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
  • ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*

Ukončeno

Hairclipper series 5000Zastřihovač vlasů

HC5440/15

4.4
| (224) Recenze | 89% Doporučuje tento produkt
ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
Design ZASTŘIHOVAČE vlasů řady 5000 je odolný a konstrukce zaručuje výkonnost. Inovativní střihací jednotka, břity z nerezové oceli a nastavitelný hřeben na vlasy jsou navrženy tak, aby vám pokaždé zajistily rychlé a ostré zastřižení.
Zobrazit všechny výhody

s technologií DualCut pro rychlejší a ostřejší zastřižení

ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastřihuje dvakrát rychleji*

  • Nerezové ocelové břity

  • 24 nastavení délky

  • 75 min bezdrátového použití/8h nabíjení

Střihací jednotka s dvojitým ostřím a sníženým třením

Střihací jednotka s dvojitým ostřím a sníženým třením

Zvládněte jakýkoli typ vlasů díky výkonu naší pokročilé technologie DualCut, která v sobě spojuje dvojitě naostřenou střihací jednotku a konstrukci zajišťující nízké tření. Inovativní střihací jednotka je navržena tak, aby stříhala vlasy dvakrát rychleji než běžné zastřihovače společnosti Philips. Navíc nabízí jistotu v podobě robustního ocelového krytu zajišťujícího skvělou odolnost.

Samoostřící ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost

Samoostřící ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost

Samoostřicí ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost.

Jednoduché ovládání a 24 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 23 mm

Jednoduché ovládání a 24 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 23 mm

Požadovanou délku můžete jednoduše vybrat a zajistit otáčením kolečka: k dispozici máte 23 nastavení délky od 1 do 23 mm a přesně 1mm krok mezi jednotlivými délkami. Nebo můžete zastřihovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 0,5 mm.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

224

Recenze

89%

Doporučuje tento produkt

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Parádní zastřihovač vlasů

Rychle nabíjení baterie Přesný střih bez trhání vlasů jako u levných zastřihovačů Možnost zakoupení náhradní hlavice

Výhody

Rychlé nabíjení, výdrž baterie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

08/10/2019

Česká republika

Česká republika

Perfektní zastřihovač vlasů. Ušetřili jsme spoustu peněz za holiče pro manžela i pro syna.

Hodně dobrý zastřihovač vlasů, který už máme asi 5 let a pořád stříhá perfektně. Stříhám vlasy manželovi a synovi cca každý měsíc. Můžu jenom doporučit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

25/07/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek

Výborný výrobek - při volbě značky Philips jsem nikdy nebyla zklamaná. Zastřihovač je bezúdržbový, použití intuitivní. břity super ostré. Používáme s dcerami na holení. Dříve jsme jej používaly manželův podobný zastřihovač Philips, pak jsme si zakoupily dámský strojek, ale absolutně nesplňoval to, co jsme očekávaly. Pro nás tedy byla jasná volba - Philips.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Proti předchozímu modelu Philips