3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Samoostřicí ocelové břity
13 nastavení délky
75 min bezdrátového použití / 8 h nabíjení
Vč. hřebenu na bradku
Zařízení, na které se můžete vždy spolehnout a které zajistí, že budete vždy skvěle vypadat. Technologie DuraPower chrání motor a baterii před přetížením, čímž účinně prodlužuje životnost strojku na vlasy.
Upravte délku vlasů snadno a přesně. Vyberte si z 12 nastavení od 1 mm do 23 mm v krocích po 2 mm. Pro větší zastřižení jednoduše vyjměte hřeben a dosáhněte tak krátké délky 0,5 mm.
Vypadat dobře nebylo nikdy jednodušší. Naše strojky na vlasy se mohou pochlubit samoostřicími břity, které mají neuvěřitelně dlouhou životnost a zajišťují precizní péči od prvního dne po dobu až pěti let nebo i déle.
4.5
z 5
715
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Kostelka
28/03/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvěle funguje
Výrobek splnil moje očekávání, a stále dobře funguje
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů
kejtra
03/11/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
praktický a hlavně na kabel
Jediný druh zastřihovače, který je na kabel, než abych po nějaké době sháněla baterku, která odejde. Vyzkoušeli jsme ho a jsme velice spokojeni. Má příjemné nastavení délky střihu.
Výhody
na kabel
Nevýhody
nemám co vytknout
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů
Saniťák
29/05/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
S výrobkem se pracuje a manipuluje velmi pohodlně
Výrobek mne překvapil svojí nízkou hmotností, pracuje se s ním velmi pohodlně, je výkonný a dobře uchopitelný.
Výhody
Pohodlně se s ním manipuluje, stříhá velmi přesně a rychle
Nevýhody
Zatím nevím o žádné nevýhodě
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024