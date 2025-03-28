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  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih
  • Rychlý a rovnoměrný střih

Hairclipper series 3000Zastřihovač vlasů

HC3525/15

4.5
| (715) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt
Rychlý a rovnoměrný střih
Strojek na vlasy řady 3000 od společnosti Philips zajišťuje rychlý a rovnoměrný střih. Strojek nabízí 13 nastavení délky, technologii Trim-and-Flow a technologii DualCut, která vám umožní rychle dosáhnout rovnoměrného zastřižení.
Zobrazit všechny výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

Rychlejší zastřihování bez ucpávání

Rychlý a rovnoměrný střih

  • Samoostřicí ocelové břity

  • 13 nastavení délky

  • 45 min bezdrátového použití / 8 h nabíjení

Delší výdrž baterie díky optimalizovanému designu DuraPower

Delší výdrž baterie díky optimalizovanému designu DuraPower

Zařízení, na které se můžete vždy spolehnout a které zajistí, že budete vždy skvěle vypadat. Technologie DuraPower chrání motor a baterii před přetížením, čímž účinně prodlužuje životnost strojku na vlasy.

Snadné nastavení délky od 0,5 mm do 23 mm

Snadné nastavení délky od 0,5 mm do 23 mm

Upravte délku vlasů snadno a přesně. Vyberte si z 12 nastavení od 1 mm do 23 mm v krocích po 2 mm. Pro větší zastřižení jednoduše vyjměte hřeben a dosáhněte tak krátké délky 0,5 mm.

Samoostřicí ocelové břity bez nutnosti mazání

Samoostřicí ocelové břity bez nutnosti mazání

Vypadat dobře nebylo nikdy jednodušší. Naše strojky na vlasy se mohou pochlubit samoostřicími břity, které mají neuvěřitelně dlouhou životnost a zajišťují precizní péči od prvního dne po dobu až pěti let nebo i déle.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

715

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

28/03/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvěle funguje

Výrobek splnil moje očekávání, a stále dobře funguje

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3525/15 Zastřihovač vlasů

03/11/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

praktický a hlavně na kabel

Jediný druh zastřihovače, který je na kabel, než abych po nějaké době sháněla baterku, která odejde. Vyzkoušeli jsme ho a jsme velice spokojeni. Má příjemné nastavení délky střihu.

Výhody

na kabel

Nevýhody

nemám co vytknout

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3510/15 Zastřihovač vlasů

29/05/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

S výrobkem se pracuje a manipuluje velmi pohodlně

Výrobek mne překvapil svojí nízkou hmotností, pracuje se s ním velmi pohodlně, je výkonný a dobře uchopitelný.

Výhody

Pohodlně se s ním manipuluje, stříhá velmi přesně a rychle

Nevýhody

Zatím nevím o žádné nevýhodě

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3505/15 Zastřihovač vlasů

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 