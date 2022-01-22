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Ukončeno
Čepele z nerezové oceli
13 nastavení délky
75 min bezdrátového použití/8h nabíjení
Náš strojek na vlasy Philips s novým inovativním hřebenem je navržen tak, aby zabraňoval zaseknutí vlasů v zastřihovači. Takže můžete zastřihovat vlasy od začátku až do konce bez přerušování.
Zastřihovač vlasů Philips 3000 používá pokročilou technologii DualCut pro maximální přesnost. Je vybaven dvojitými břity a je navržen tak, aby zůstal stejně ostrý jako první den.
Samoostřicí ocelové břity jsou navrženy pro neuvěřitelně dlouhou životnost. I po 5 letech používání stříhají stejně přesně jako první den.
4.7
z 5
102
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Letící orel 21
22/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý výrobek
Jsem po všech stránkách s výrobkem spokojený. Jeho cena je vzhledem k hodně funkcí velmi dobrá. Doporučil bych ho všem kterým se nechce chodit holiči a platit za to.
Výhody
Hodně funkcí za dobrou cenu
Nevýhody
Nevím o žádných
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Pavel Š
10/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Výborné vlastnosti
Strojek splňuje to, co jsem očekával. Široké nastavení délky střihu s nástavcem, který by ale mohl mít jednodušší tvar. Na opravdu dlouhé vlasy se hodí, na velmi krátké už tolik ne. Vydrží několik stříhání, břity jsou dost ostré, bezdrátové použití a pouzdro jsou bezva. Jinak ale naprostá spokojenost, obecně lze určitě doporučit
Výhody
Bezdrátové použití, ostré břity, padne do ruky
Nevýhody
Plastový nástavec zbytečně komplikovaný, absence indikace nabytí akumulátoru
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Jensik
05/05/2021
Česká republika
Holící strojek
Philips je skvělý na stříhání vlasů a výborný na zkrácení vousů či knírku.Díky jednoduchosti a vzhledu se dobře drží v ruce a má až neuvěřitelnou výdrž baterie,vůči ostatním konkurenčním výrobkům. Za mně rozhodně doporučuji, díky zkušenostem a tradicí s výrobky Philips jsem velmi spokojen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Rychlejší zastřihování bez ucpávání – testováno při zastřihování chloupků až do délky 19 mm, ve srovnání s předchozím hřebenem
Zastřihuje dvakrát rychleji – ve srovnání s předchozím modelem Philips