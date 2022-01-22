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  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
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  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
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  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení

Ukončeno

Hairclipper series 3000Zastřihovač vlasů

HC3520/15

4.7
| (102) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Snadné, rovnoměrné zastřižení
Zastřihujte vlasy snadno a rychle. Technologie DualCut se samoostřicími břity umožňuje až dvakrát rychlejší zastřižení*. Technologie Trim-n-Flow představuje hřeben, který zabraňuje ucpávání – takže sestřih můžete dokončit na jeden zátah.
Zobrazit všechny výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

Rychlejší zastřihování bez ucpávání*

Snadné, rovnoměrné zastřižení

  • Čepele z nerezové oceli

  • 13 nastavení délky

  • 75 min bezdrátového použití/8h nabíjení

Technologie Trim-n-Flow pro nepřetržité stříhání

Technologie Trim-n-Flow pro nepřetržité stříhání

Náš strojek na vlasy Philips s novým inovativním hřebenem je navržen tak, aby zabraňoval zaseknutí vlasů v zastřihovači. Takže můžete zastřihovat vlasy od začátku až do konce bez přerušování.

Maximální přesnost díky dvojitým břitům

Maximální přesnost díky dvojitým břitům

Zastřihovač vlasů Philips 3000 používá pokročilou technologii DualCut pro maximální přesnost. Je vybaven dvojitými břity a je navržen tak, aby zůstal stejně ostrý jako první den.

Dokonalé a zároveň šetrné zastřižení

Dokonalé a zároveň šetrné zastřižení

Samoostřicí ocelové břity jsou navrženy pro neuvěřitelně dlouhou životnost. I po 5 letech používání stříhají stejně přesně jako první den.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

102

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

22/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý výrobek

Jsem po všech stránkách s výrobkem spokojený. Jeho cena je vzhledem k hodně funkcí velmi dobrá. Doporučil bych ho všem kterým se nechce chodit holiči a platit za to.

Výhody

Hodně funkcí za dobrou cenu

Nevýhody

Nevím o žádných

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

10/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výborné vlastnosti

Strojek splňuje to, co jsem očekával. Široké nastavení délky střihu s nástavcem, který by ale mohl mít jednodušší tvar. Na opravdu dlouhé vlasy se hodí, na velmi krátké už tolik ne. Vydrží několik stříhání, břity jsou dost ostré, bezdrátové použití a pouzdro jsou bezva. Jinak ale naprostá spokojenost, obecně lze určitě doporučit

Výhody

Bezdrátové použití, ostré břity, padne do ruky

Nevýhody

Plastový nástavec zbytečně komplikovaný, absence indikace nabytí akumulátoru

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Holící strojek

Philips je skvělý na stříhání vlasů a výborný na zkrácení vousů či knírku.Díky jednoduchosti a vzhledu se dobře drží v ruce a má až neuvěřitelnou výdrž baterie,vůči ostatním konkurenčním výrobkům. Za mně rozhodně doporučuji, díky zkušenostem a tradicí s výrobky Philips jsem velmi spokojen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

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Upozornění

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Rychlejší zastřihování bez ucpávání – testováno při zastřihování chloupků až do délky 19 mm, ve srovnání s předchozím hřebenem

  2. Zastřihuje dvakrát rychleji – ve srovnání s předchozím modelem Philips