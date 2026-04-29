VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Cestovní žehlička Cestovní žehlička

Ukončeno

Podpora

Cestovní žehličkaCestovní žehlička

GC651/02

Cestovní žehlička Cestovní žehlička

Ukončeno

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

User Manual Philips Travel iron Travel iron

  • PDF soubor, 957.9 kB
  • 13 March 2026

Tato neuvěřitelně kompaktní a dokonale navržená žehlička vám poskytne skvělé výsledky, ať jste kdekoli. Díky výkonnému napařování a jedinečnému ergonomickému úchopu je odstraňování záhybů stejně efektivní a snadné jako při použití vaší běžné žehličky.

  • PDF soubor
  • 29 March 2026

Často kladené otázky

Příslušenství a náhradní díly

Řešení problémů

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme