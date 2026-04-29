3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Podpora
GC651/02
Ukončeno
User Manual Philips Travel iron Travel iron
Tato neuvěřitelně kompaktní a dokonale navržená žehlička vám poskytne skvělé výsledky, ať jste kdekoli. Díky výkonnému napařování a jedinečnému ergonomickému úchopu je odstraňování záhybů stejně efektivní a snadné jako při použití vaší běžné žehličky.