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Azur Parní žehlička

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AzurParní žehlička

GC4901/10

Azur Parní žehlička

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Návody a dokumentace

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4901/10 - English (US)

  • PDF soubor, 956.3 kB
  • 17 March 2024

Astro2_Main_[642001003613]_NCN_user manual

  • PDF soubor, 9 MB
  • 8 August 2024

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