3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Trvalý výstup páry 45 g/min
Parní ráz 180 g
Žehlicí plocha SteamGlide
Systém odvápnění Quick Calc Release pro snadné čištění žehličky a dlouhotrvající výkon napařování
Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění nepoddajných záhybů
Rychlé nahřátí a vynikající výkon pro rychlejší žehlení.
Ocenění
4.6
z 5
30
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Svačinová
13/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funkce žehličky jsou výborné
Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.
Nevýhody
Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
sardynka
05/05/2021
Česká republika
celková spokojenost
Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.
Výhody
nádržka na zadržování vodního kamene
Nevýhody
nic jsem nenašla
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4532/20 Parní žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4532/20 Parní žehlička
Lada1712
22/11/2020
Česká republika
Výrobek dobře klouže
Líbí se mi kluznost a taky jednoduchost ovládání. Žehlí skoro sama :D
Výhody
Lehce žehlí
Nevýhody
Zatím jsem na žádné nepřišla
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička