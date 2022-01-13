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AzurParní žehlička

GC4532/20

4.6
| (30) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Zaručený výkon páry
Díky našemu inovativnímu designu se částice vápníku snadno odbourávají a poté jsou automaticky zachyceny ve vyjímatelné nádobce na vodní kámen. Vodního kamene se lze snadno zbavit za méně než 15 vteřin, což přináší skvělé dlouhodobé výsledky.
Zobrazit všechny výhody

S našim vylepšeným systémem Quick Calc Release

Zaručený výkon páry

  • Trvalý výstup páry 45 g/min

  • Parní ráz 180 g

  • Žehlicí plocha SteamGlide

Systém odvápnění Quick Calc Release pro snadné čištění žehličky

Systém odvápnění Quick Calc Release pro snadné čištění žehličky

Systém odvápnění Quick Calc Release pro snadné čištění žehličky a dlouhotrvající výkon napařování

parní ráz až 180 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů

parní ráz až 180 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů

Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění nepoddajných záhybů

2 400 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

2 400 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

Rychlé nahřátí a vynikající výkon pro rychlejší žehlení.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

30

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

2
1

13/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funkce žehličky jsou výborné

Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.

Nevýhody

Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

celková spokojenost

Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.

Výhody

nádržka na zadržování vodního kamene

Nevýhody

nic jsem nenašla

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4532/20 Parní žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4532/20 Parní žehlička

22/11/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek dobře klouže

Líbí se mi kluznost a taky jednoduchost ovládání. Žehlí skoro sama :D

Výhody

Lehce žehlí

Nevýhody

Zatím jsem na žádné nepřišla

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu