VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší
  • Rychlejší*, snazší a chytřejší

Ukončeno

Azur Performer PlusNapařovací žehlička

GC4526/17

4.5
| (11) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Rychlejší*, snazší a chytřejší
Napařovací žehlička Philips Azur Performer Plus kombinuje výkon a snadné použití. Vestavěná nádobka na vodní kámen pro efektivní odstranění vodního kamene pro dlouhodobě výkonné napařování, automatické řízení páry a žehlicí plocha T-ionicGlide.
Zobrazit všechny výhody

Efektivnější funkce Calc Clean díky nádobce na vodní kámen

Rychlejší*, snazší a chytřejší

  • Napařování 50 g/min, parní ráz 210 g

  • Žehlicí plocha T-ionicGlide

  • Automatické vypnutí + odvápňování

  • 2 600 W

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon.

Trvalý výstup páry až 50 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 50 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje perfektní množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.

Automatické řízení páry zajistí správnou páru pro každý oděv

Automatické řízení páry zajistí správnou páru pro každý oděv

Automatické řízení páry vás nezatěžuje vybíráním množství páry. Stačí zvolit teplotu pro oděvy, které žehlíte, a můžete začít.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Ocenění

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

11

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

3
2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička žehlí!

Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.

Výhody

Rychlé nahřívání, napařování

Nevýhody

Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

08/10/2019

Česká republika

Česká republika

Tato žehlička je nejlepší ze všech.

Žehlím často, proto jsem dlouho hledala tu NEJ žehličku. Našla jsem ji. Kvituji žehlicí plochu T-ionicGlide, způsob odstranění vodního kamene a dobré držení v ruce.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička

03/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlící plocha

Třetí žehlička od Phlilips,u téhle bych vypíchla perfektní žehlící plochu a pro mě příjemnější vyšší váhu.Žehličku mam kratce,cca 14 dní,možná jen váhám u hodnocení nejvyšší teploty.Mám pocit že ten starší typ měl na max.vyšší teplotu,možná je to jen můj pocit,který vzniká při kombinaci jiného typu žehlící plochy a vyššího výstupu páry.Ale i tak jsem spokojená,neměnila bych.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. V porovnání s průměrnou 2 200W napařovací žehličkou Philips