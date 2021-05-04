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Ukončeno
Napařování 50 g/min, parní ráz 210 g
Žehlicí plocha T-ionicGlide
Automatické vypnutí + odvápňování
2 600 W
2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon.
Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje perfektní množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.
Automatické řízení páry vás nezatěžuje vybíráním množství páry. Stačí zvolit teplotu pro oděvy, které žehlíte, a můžete začít.
Ocenění
4.5
z 5
11
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
Luvis
04/05/2021
Česká republika
Žehlička žehlí!
Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.
Výhody
Rychlé nahřívání, napařování
Nevýhody
Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Jackie12
08/10/2019
Česká republika
Tato žehlička je nejlepší ze všech.
Žehlím často, proto jsem dlouho hledala tu NEJ žehličku. Našla jsem ji. Kvituji žehlicí plochu T-ionicGlide, způsob odstranění vodního kamene a dobré držení v ruce.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička
Alena
03/03/2019
Česká republika
Výborná žehlící plocha
Třetí žehlička od Phlilips,u téhle bych vypíchla perfektní žehlící plochu a pro mě příjemnější vyšší váhu.Žehličku mam kratce,cca 14 dní,možná jen váhám u hodnocení nejvyšší teploty.Mám pocit že ten starší typ měl na max.vyšší teplotu,možná je to jen můj pocit,který vzniká při kombinaci jiného typu žehlící plochy a vyššího výstupu páry.Ale i tak jsem spokojená,neměnila bych.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička
V porovnání s průměrnou 2 200W napařovací žehličkou Philips