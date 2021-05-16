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Ukončeno

Azur Performer PlusNapařovací žehlička

GC4521/17

4.9
| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Rychlejší, snazší a chytřejší
Napařovací žehlička Philips Azur Performer nabízí výkon i snadné použití. Kombinace jednoduché funkce Quick Calc Release a naší nejlepší 5hvězdičkové žehlicí plochy T-ionicGlide a funkce Automatického bezpečnostního vypnutí zajišťuje dokonalé žehlení.
Zobrazit všechny výhody

S naší nejlepší žehlicí plochou

Rychlejší, snazší a chytřejší

  • Napařování 50 g/min, parní ráz 200 g

  • Žehlicí plocha T-ionicGlide

  • Automatické vypnutí + odvápňování

  • 2 600 W

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon.

Trvalý výstup páry až 50 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 50 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje perfektní množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.

Parní ráz až 200 g

Parní ráz až 200 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a nejodolnější záhyby.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička

Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.

Výhody

Dobrá žehlící plocha

Nevýhody

Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

12/06/2016

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlička

Jsem s výrobkem velmi spokojená. Díky silnému parnímu rázu se mi výborně žehlí košile. Jen "spoušť" na extra napařování se mi podaří občas zmáčknout nechtěně. Její umístění na spodní straně držadla není dle mého názoru ideální. Jinak velká spokojenost. Povrch žehličky se moc dobře čistí i když se na něj něco nechtěně připálí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička

22/07/2016

Hrvatska

Hrvatska

Za svaku preporuku

Odlican proizvod predivnog dizajna,sa njim je peglanje koje mi je inace najmrzi kucanski posao djecja igra,preporucila bi svakome!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu