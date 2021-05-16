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Ukončeno
Napařování 50 g/min, parní ráz 200 g
Žehlicí plocha T-ionicGlide
Automatické vypnutí + odvápňování
2 600 W
2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon.
Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje perfektní množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.
Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a nejodolnější záhyby.
Ocenění
4.9
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Hermiona49
16/05/2021
Česká republika
Žehlička
Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.
Výhody
Dobrá žehlící plocha
Nevýhody
Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
iseba
12/06/2016
Česká republika
Výborná žehlička
Jsem s výrobkem velmi spokojená. Díky silnému parnímu rázu se mi výborně žehlí košile. Jen "spoušť" na extra napařování se mi podaří občas zmáčknout nechtěně. Její umístění na spodní straně držadla není dle mého názoru ideální. Jinak velká spokojenost. Povrch žehličky se moc dobře čistí i když se na něj něco nechtěně připálí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička
Lela
22/07/2016
Hrvatska
Za svaku preporuku
Odlican proizvod predivnog dizajna,sa njim je peglanje koje mi je inace najmrzi kucanski posao djecja igra,preporucila bi svakome!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo