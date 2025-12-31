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  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy

Hybridní žehlička a napařovačOneTurn

GC215/20

Výsledky jako u žehličky, bez námahy
Hybridní žehlička/napařovač Philips OneTurn poskytuje výkonné a přesné žehlení s maximálním pohodlím - bez žehlicího prkna, bez čekání, bez úniku vody*. Užijte si dokonalé výsledky jako u klasické žehličky, dvakrát rychleji, v jednom elegantním a snadno použitelném řešení.**
Zobrazit všechny výhody

Inovativní technologie: hladké výsledky, 2x rychleji**

Výsledky jako u žehličky, bez námahy

  • Maximální pohodlí: Žádné nastavování, žádné starosti

  • Výsledky jako u žehličky, bez objemnosti

  • Jedno otočení, 2 funkce, neomezená svoboda

  • Otočná hlava pro přesnost nebo rychlost - vaše látka, vaše volba

  • Kompaktní, elegantní design: krásně se hodí do každé domácnosti

Připraven k použití během několika sekund: žádné prkno, žádné čekání, žádný nepořádek.

Připraven k použití během několika sekund: žádné prkno, žádné čekání, žádný nepořádek.

Kompaktní žehlička Philips OneTurn je dostatečně výkonná pro celé žehlicí seance, a přitom je během několika sekund připravena k rychlé úpravě v poslední chvíli. Péče o oblečení tak bude snadná. Žádné nastavování, žádné čekání – jen dokonale vyžehlené výsledky bez vrásek, kdykoli je potřebujete. Díky žehlicímu podložce Soft Ironing Board promění OneTurn jakýkoli povrch v žehlicí stanici a zajistí strukturované výsledky bez starostí s tradičním prknem – váš prostor, vaše pravidla.

Výsledky jako od žehličky, bez její objemnosti

Výsledky jako od žehličky, bez její objemnosti

Zažijte plný výkon žehlení bez objemnosti tradiční napařovací žehličky. Naše inovativní technologie poskytuje silnou, konzistentní páru se zárukou proti únikům* pro dokonalé výsledky jako od žehličky na jakékoli látce – od jemných hedvábí po strukturované bavlny.

Od žehličky k napařovači jediným otočením

Od žehličky k napařovači jediným otočením

Dokonalé žehlení a jemné napařování v jednom lehkém zařízení. Plynule přepínejte mezi horizontálním žehlením pro pevnější tkaniny a vertikálním napařováním pro jemné oděvy – jednoduchým otočením. Konzistentní výstup páry (45 g/min) v jakémkoli úhlu zaručuje bezchybné výsledky.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Pro typické použití v domácnosti. Pro optimální výkon je nezbytná pravidelná údržba, je nutné pravidelné oplachování

  2. Ve srovnání s napařovacími žehličkami Philips s průměrnou hmotností 2 kg a dobou zahřívání přibližně 2 minuty

  3. Pro zachování dobrého výkonu napařování se doporučuje používat funkci oplachování po každém měsíci používání. Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, používejte tuto funkci častěji

  4. Na základě parního výkonu ve srovnání s napařovací žehličkou Philips (DST6120) ve výchozím režimu

  5. 1800 W při 240 V

  6. Soft Board používejte pouze na rovném povrchu odolném vůči teplu a páře. Pára může poškodit nebo způsobit změnu barvy určitých povrchových úprav materiálů nebo nábytku