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GC215/20
Maximální pohodlí: Žádné nastavování, žádné starosti
Výsledky jako u žehličky, bez objemnosti
Jedno otočení, 2 funkce, neomezená svoboda
Otočná hlava pro přesnost nebo rychlost - vaše látka, vaše volba
Kompaktní, elegantní design: krásně se hodí do každé domácnosti
Kompaktní žehlička Philips OneTurn je dostatečně výkonná pro celé žehlicí seance, a přitom je během několika sekund připravena k rychlé úpravě v poslední chvíli. Péče o oblečení tak bude snadná. Žádné nastavování, žádné čekání – jen dokonale vyžehlené výsledky bez vrásek, kdykoli je potřebujete. Díky žehlicímu podložce Soft Ironing Board promění OneTurn jakýkoli povrch v žehlicí stanici a zajistí strukturované výsledky bez starostí s tradičním prknem – váš prostor, vaše pravidla.
Zažijte plný výkon žehlení bez objemnosti tradiční napařovací žehličky. Naše inovativní technologie poskytuje silnou, konzistentní páru se zárukou proti únikům* pro dokonalé výsledky jako od žehličky na jakékoli látce – od jemných hedvábí po strukturované bavlny.
Dokonalé žehlení a jemné napařování v jednom lehkém zařízení. Plynule přepínejte mezi horizontálním žehlením pro pevnější tkaniny a vertikálním napařováním pro jemné oděvy – jednoduchým otočením. Konzistentní výstup páry (45 g/min) v jakémkoli úhlu zaručuje bezchybné výsledky.
Recenze
Pro typické použití v domácnosti. Pro optimální výkon je nezbytná pravidelná údržba, je nutné pravidelné oplachování
Ve srovnání s napařovacími žehličkami Philips s průměrnou hmotností 2 kg a dobou zahřívání přibližně 2 minuty
Pro zachování dobrého výkonu napařování se doporučuje používat funkci oplachování po každém měsíci používání. Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, používejte tuto funkci častěji
Na základě parního výkonu ve srovnání s napařovací žehličkou Philips (DST6120) ve výchozím režimu
1800 W při 240 V
Soft Board používejte pouze na rovném povrchu odolném vůči teplu a páře. Pára může poškodit nebo způsobit změnu barvy určitých povrchových úprav materiálů nebo nábytku