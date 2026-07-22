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  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy
  • Výsledky jako u žehličky, bez námahy

Hybridní žehlička a napařovačOneTurn

GC213/10

5
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Výsledky jako u žehličky, bez námahy
Hybridní žehlička/napařovač Philips OneTurn poskytuje výkonné a přesné žehlení s maximálním pohodlím - bez žehlicího prkna, bez čekání, bez úniku vody*. Užijte si dokonalé výsledky jako u klasické žehličky, dvakrát rychleji, v jednom elegantním a snadno použitelném řešení.**
Zobrazit všechny výhody

Inovativní technologie: hladké výsledky, 2x rychleji**

Výsledky jako u žehličky, bez námahy

  • Maximální pohodlí: Žádná příprava, žádné starosti

  • Výsledky jako u žehličky, bez objemného zařízení

  • Jeden otočný pohyb, 2 funkce, neomezená svoboda

  • Otočná hlava pro přesnost nebo rychlost - vaše látka, vaše volba

  • Kompaktní, elegantní design: krásně se hodí do každé domácnosti

Připraven k použití během několika sekund: žádné žehlicí prkno, žádné čekání, žádný nepořádek.

Připraven k použití během několika sekund: žádné žehlicí prkno, žádné čekání, žádný nepořádek.

Kompaktní Philips OneTurn je dostatečně výkonný pro celé žehlení, ale připravený během několika sekund i pro rychlou úpravu v poslední chvíli, díky čemuž je péče o oblečení snadná. Žádné nastavování, žádné čekání – jen dokonalé výsledky bez vrásek, kdykoli je potřebujete. Je navržený pro rychlost a flexibilitu a dodává se s praktickou podložkou StyleMat, která umožňuje žehlení nebo napařování kdekoli – na stole, posteli nebo kuchyňské lince – a zároveň chrání povrchy. ******

Výsledky jako při žehlení, bez objemnosti

Výsledky jako při žehlení, bez objemnosti

Zažijte plný výkon žehlení bez objemnosti tradiční napařovací žehličky. Naše inovativní technologie poskytuje silnou, konzistentní páru se zárukou proti odkapávání* pro dokonalé výsledky jako při žehlení na jakémkoli materiálu – od jemného hedvábí až po strukturovanou bavlnu.

Od žehličky k napařovači jediným otočením

Od žehličky k napařovači jediným otočením

Dokonalé žehlení a jemné napařování v jednom lehkém zařízení. Plynule přepínejte mezi horizontálním žehlením pro pevnější tkaniny a vertikálním napařováním pro jemné oděvy – jednoduchým otočením. Konzistentní výstup páry (45 g/min) v jakémkoli úhlu zaručuje bezchybné výsledky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

22/07/2026

Latvija

Latvija

Gludina visu

Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

21/07/2026

Latvija

Latvija

Iesaku!

Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

15/06/2026

Latvija

Latvija

Praktisks un efektīvs

Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

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Upozornění

  1. Pro typické použití v domácnosti. Pro optimální výkon je nezbytná pravidelná údržba, je nutné pravidelné oplachování

  2. Ve srovnání s napařovacími žehličkami Philips s průměrnou hmotností 2 kg a dobou zahřívání přibližně 2 minuty

  3. Pro zachování dobrého výkonu napařování se doporučuje používat funkci oplachování po každém měsíci používání. Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, používejte tuto funkci častěji

  4. Na základě parního výkonu ve srovnání s napařovací žehličkou Philips (DST6120) ve výchozím režimu

  5. 1800 W při 240 V

  6. Podložku Style Mat používejte pouze na rovném povrchu odolném vůči teplu a páře. Pára může poškodit nebo způsobit změnu barvy určitých povrchových úprav materiálů nebo nábytku