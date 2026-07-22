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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Maximální pohodlí: Žádná příprava, žádné starosti
Výsledky jako u žehličky, bez objemného zařízení
Jeden otočný pohyb, 2 funkce, neomezená svoboda
Otočná hlava pro přesnost nebo rychlost - vaše látka, vaše volba
Kompaktní, elegantní design: krásně se hodí do každé domácnosti
Kompaktní Philips OneTurn je dostatečně výkonný pro celé žehlení, ale připravený během několika sekund i pro rychlou úpravu v poslední chvíli, díky čemuž je péče o oblečení snadná. Žádné nastavování, žádné čekání – jen dokonalé výsledky bez vrásek, kdykoli je potřebujete. Je navržený pro rychlost a flexibilitu a dodává se s praktickou podložkou StyleMat, která umožňuje žehlení nebo napařování kdekoli – na stole, posteli nebo kuchyňské lince – a zároveň chrání povrchy. ******
Zažijte plný výkon žehlení bez objemnosti tradiční napařovací žehličky. Naše inovativní technologie poskytuje silnou, konzistentní páru se zárukou proti odkapávání* pro dokonalé výsledky jako při žehlení na jakémkoli materiálu – od jemného hedvábí až po strukturovanou bavlnu.
Dokonalé žehlení a jemné napařování v jednom lehkém zařízení. Plynule přepínejte mezi horizontálním žehlením pro pevnější tkaniny a vertikálním napařováním pro jemné oděvy – jednoduchým otočením. Konzistentní výstup páry (45 g/min) v jakémkoli úhlu zaručuje bezchybné výsledky.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Cepetis11
22/07/2026
Latvija
Gludina visu
Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
zemene97
21/07/2026
Latvija
Iesaku!
Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Palma D
15/06/2026
Latvija
Praktisks un efektīvs
Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
Pro typické použití v domácnosti. Pro optimální výkon je nezbytná pravidelná údržba, je nutné pravidelné oplachování
Ve srovnání s napařovacími žehličkami Philips s průměrnou hmotností 2 kg a dobou zahřívání přibližně 2 minuty
Pro zachování dobrého výkonu napařování se doporučuje používat funkci oplachování po každém měsíci používání. Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, používejte tuto funkci častěji
Na základě parního výkonu ve srovnání s napařovací žehličkou Philips (DST6120) ve výchozím režimu
1800 W při 240 V
Podložku Style Mat používejte pouze na rovném povrchu odolném vůči teplu a páře. Pára může poškodit nebo způsobit změnu barvy určitých povrchových úprav materiálů nebo nábytku