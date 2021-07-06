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Ukončeno

Hi-Fi minisystém

FX25/12

4.5
| (12) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Skvělý zvuk bezdrátově
Streamujte bezdrátově hudbu přes Bluetooth® z jakéhokoli chytrého zařízení díky technologii NFC pro okamžité párování. Duální zesilovač nabízí lepší kvalitu zvuku a celkový výstupní výkon 300 W RMS pro neuvěřitelně silný zvuk.
Zobrazit všechny výhody

Skvělý zvuk bezdrátově

  • Bluetooth® a NFC

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu

Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

12

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
1

06/07/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.

Nevýhody

Krátké kabely.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Hi-Fi minisystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Hi-Fi minisystém

29/12/2016

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem velice spokojen.

Jediná slabina, která mi znepřijemnila zapojení hifi systému je délka kabeláže z reprobeden do hifi příjímače. Proč nelze používat podsvícení jenom jako světlo,které pouze svítí proč ta blikací alternativa?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Hi-Fi minisystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Hi-Fi minisystém

25/01/2018

Polska

Polska

swietna

użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Miniwieża Hi-Fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Miniwieża Hi-Fi

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu