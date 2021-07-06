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Ukončeno
Bluetooth® a NFC
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.
Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
4.5
z 5
12
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Alda37
06/07/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.
Nevýhody
Krátké kabely.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Hi-Fi minisystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Hi-Fi minisystém
riwrades
29/12/2016
Česká republika
S produktem jsem velice spokojen.
Jediná slabina, která mi znepřijemnila zapojení hifi systému je délka kabeláže z reprobeden do hifi příjímače. Proč nelze používat podsvícení jenom jako světlo,které pouze svítí proč ta blikací alternativa?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Hi-Fi minisystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Hi-Fi minisystém
rafał1979
25/01/2018
Polska
swietna
użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Miniwieża Hi-Fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX25 Miniwieża Hi-Fi