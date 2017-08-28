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Ukončeno
Bluetooth®
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Duální zesilovač zajišťuje vyšší zvukový výkon omezením intermodulačního zkreslení mezi basovým a výškovým reproduktorem, protože každý měnič je řízen svým vyhrazeným zesilovačem. Výsledkem jsou hluboké a výkonné skvěle znějící basy bez vzájemného rušení s vyššími frekvencemi, které zůstávají čisté a prokreslené. To vše je doplněno o přesně provedený design aktivní výhybky, přispívající k dosažení lepšího řízení fází a kmitočtové charakteristiky, které přinášejí vyváženější a přirozený zvuk.
Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.
4.4
z 5
7
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
Hovy
28/08/2017
Česká republika
Super
Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Hi-Fi minisystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Hi-Fi minisystém
leuz
16/05/2016
Česká republika
Jedním slovem-super.
Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Hi-Fi minisystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Hi-Fi minisystém
adaśko123
29/12/2016
Polska
tania głośna ładna
bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Miniwieża Hi-Fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Miniwieża Hi-Fi