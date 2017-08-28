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  • Hlasitá hudba bezdrátově
  • Hlasitá hudba bezdrátově
  • Hlasitá hudba bezdrátově

Ukončeno

Hi-Fi minisystém

FX10/12

4.4
| (7) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt
Hlasitá hudba bezdrátově
Streamujte bezdrátově hudbu přes Bluetooth® z jakéhokoli chytrého zařízení. Duální zesilovač nabízí lepší kvalitu zvuku a celkový výstupní výkon 230W RMS dodá hudbě solidní punc.
Zobrazit všechny výhody

Hlasitá hudba bezdrátově

  • Bluetooth®

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Duální zesilovač zajišťuje lepší reprodukci zvuku

Duální zesilovač zajišťuje lepší reprodukci zvuku

Duální zesilovač zajišťuje vyšší zvukový výkon omezením intermodulačního zkreslení mezi basovým a výškovým reproduktorem, protože každý měnič je řízen svým vyhrazeným zesilovačem. Výsledkem jsou hluboké a výkonné skvěle znějící basy bez vzájemného rušení s vyššími frekvencemi, které zůstávají čisté a prokreslené. To vše je doplněno o přesně provedený design aktivní výhybky, přispívající k dosažení lepšího řízení fází a kmitočtové charakteristiky, které přinášejí vyváženější a přirozený zvuk.

Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu

Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

7

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

28/08/2017

Česká republika

Česká republika

Super

Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Hi-Fi minisystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Hi-Fi minisystém

16/05/2016

Česká republika

Česká republika

Jedním slovem-super.

Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Hi-Fi minisystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Hi-Fi minisystém

29/12/2016

Polska

Polska

tania głośna ładna

bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Miniwieża Hi-Fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX10 Miniwieża Hi-Fi

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu