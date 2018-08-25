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Ukončeno

MP3 Mini Hi-Fi systém

FWM377/12

4.5

| (2) Recenze

Okamžité kopírování a přehrávání hudby

Měnič 3 disků CD FWM377 nabízí díky 30hodinovému nepřetržitému přehrávání a možnosti kopírování veškeré hudby z disků CD, kazet a tuneru přímo do zařízení USB větší požitek z hudby. Navíc funkce Max Sound a Dynamic Bass Boost zajišťují skvělý zvuk!

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přináší nepřetržité zážitky

Okamžité kopírování a přehrávání hudby

Celkový výstupní výkon 240W RMS

Celkový výstupní výkon 240W RMS

Dvoupásmové reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex pro silný zvuk

Dvoupásmové reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex pro silný zvuk

Měnič 3 disků CD pro pohodlné přehrávání více disků

Měnič 3 disků CD pro pohodlné přehrávání více disků

Díky měniči tří disků pro přehrávání hudby si kdykoli můžete vybrat mezi třemi různými disky CD umístěnými v zařízení. Tato užitečná funkce vám umožňuje poslouchat různou hudbu a zároveň neplýtvat časem častými výměnami disků CD.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

2

Recenze

3
2
1

25/08/2018

Česká republika

Česká republika

OK

Tento přístroj používám již cca 11 let, mohu tento (bohužel již není v prodeji) nebo jemu podobné doporučit. Není to profesionální zařízení, ale pro domácnost perfektní.Trochu mne mrzí že při náhodném vypnutí ze zásuvky se musí znovu nastavovat čas.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém

22/05/2016

Polska

Polska

ten produkt jest bezawaryjny

ma przydatne funkcje, głośność wspaniała można rozkręcić na maksa i nic nie rzęzi, ale jest coś za co nie kupiłabym drugi raz tej miniwieży: jakość dźwięku. BAsy są twarde i za głośne, średnie tony słabo słyszalne, bardzo wysokie dobrze słyszalne. Buczący oraz tłukący bas jest męczący i słuchać tej wieży można tylko po zmniejszeniu tych basów do minimum. Ja lubię basy ale takie mięciutkie i nie przyćmiewające pozostałej gamy dźwięków. Np w przenośnym radiomagnetofonie też Philipsa basy też są spore ale o wiele przyjemniejsze.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3

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