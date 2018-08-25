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Ukončeno
FWM377/12
Okamžité kopírování a přehrávání hudby
Měnič 3 disků CD FWM377 nabízí díky 30hodinovému nepřetržitému přehrávání a možnosti kopírování veškeré hudby z disků CD, kazet a tuneru přímo do zařízení USB větší požitek z hudby. Navíc funkce Max Sound a Dynamic Bass Boost zajišťují skvělý zvuk!
Díky měniči tří disků pro přehrávání hudby si kdykoli můžete vybrat mezi třemi různými disky CD umístěnými v zařízení. Tato užitečná funkce vám umožňuje poslouchat různou hudbu a zároveň neplýtvat časem častými výměnami disků CD.
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4.5
z 5
2
Recenze
Dominik
25/08/2018
Česká republika
OK
Tento přístroj používám již cca 11 let, mohu tento (bohužel již není v prodeji) nebo jemu podobné doporučit. Není to profesionální zařízení, ale pro domácnost perfektní.Trochu mne mrzí že při náhodném vypnutí ze zásuvky se musí znovu nastavovat čas.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém
1aa1
22/05/2016
Polska
ten produkt jest bezawaryjny
ma przydatne funkcje, głośność wspaniała można rozkręcić na maksa i nic nie rzęzi, ale jest coś za co nie kupiłabym drugi raz tej miniwieży: jakość dźwięku. BAsy są twarde i za głośne, średnie tony słabo słyszalne, bardzo wysokie dobrze słyszalne. Buczący oraz tłukący bas jest męczący i słuchać tej wieży można tylko po zmniejszeniu tych basów do minimum. Ja lubię basy ale takie mięciutkie i nie przyćmiewające pozostałej gamy dźwięków. Np w przenośnym radiomagnetofonie też Philipsa basy też są spore ale o wiele przyjemniejsze.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3