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Ukončeno
FWM210/12
Plný a působivý zvuk
Dopřejte si zážitek z nepřerušovaného poslechu skladeb z disku CD/MP3/WMA s celkovým výstupním výkonem 140 W RMS. Prodlužte si radost z hudby poslechem oblíbených melodií doma z velkokapacitního paměťového zařízení USB – s připojením USB Direct.
CD, MP3-CD
Připojení USB Direct
FM
120 W
RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
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