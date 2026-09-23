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Ukončeno

Hi-Fi minisystém

FWM197/12

Posedlost zvukem

Dopřejte si zážitek z nepřerušovaného poslechu skladeb z disku CD/WMA/MP3 až deset hodin s mini Hi-Fi systémem Philips. Prodlužte si radost z hudby poslechem oblíbených melodií doma díky přenosnému přehrávači – s připojením MP3 Link.

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Posedlost zvukem

  • 120 W

Celkový výstupní výkon 120 W RMS

Celkový výstupní výkon 120 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 120 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

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Technické specifikace

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