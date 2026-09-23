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Ukončeno

SSD

FM51SS050P/00

Snadné použití, systém plug and play!

Jednoduché a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem Plug-and-play. Zařízení Philips SSD dělá z každodenního ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby jednoduchou a dostupnou záležitost.

Zobrazit všechny výhody

Bleskově přenášejte soubory!

Snadné použití, systém plug and play!

  • 512 GB

  • Disk SSD

Snadné otevírání a uživatelsky příjemný obal

Označení a dírkování na obalu ukazuje nejlepší způsob, jak otevřít obal a rychle a bez potíží se dostat k pameťovému zařízení USB.

Paměťové zařízení USB, módní díky barevnému provedení

Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou, pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou jako ranní svítání a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter

Automatická komprese všech souborů šetří volné místo

Ušetřete volné místo automatickou kompresí všech souborů uložených na jednotce Flash USB

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu