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PowerPro Expert Bezsáčkový vysavač
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FC9729/09
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FC9729/09 FC9741/09 FC9744/09 FC9745/09 FC9747/09
Important Information Manual Philips PowerPro Expert Bagless vacuum cleaner
Vše (4)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
Jak vyčistit nádobu na prach bezsáčk. vysavače Philips
Sada náhradních filtrů
Náhradní kartáč pro integrované kartáče
PerformerProTeleskopická trubice
Malá hubice k vysavači
PowerPro ExpertVstupní filtr
PowerPro ExpertVýstupní filtr
PowerPro ExpertHadice s funkcí Cbend a aktivním zámkem
Turbokartáč
Hubice na tvrdé podlahy
Štěrbinová hubice
Teleskopická trubice
Mini turbokartáč
Univerzální adaptér
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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