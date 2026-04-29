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Performer Expert Sáčkový vysavač

Ukončeno

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Performer ExpertSáčkový vysavač

FC9193/91

Performer Expert Sáčkový vysavač

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Important Information Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag

  • PDF soubor, 364 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC9193/91

  • PDF soubor, 2 MB
  • 13 March 2026

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