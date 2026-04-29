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PowerPro Compact Bezsáčkový vysavač
Ukončeno
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FC8478/91
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8478/91 - English (US)
User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
Vše (4)
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak vyčistit nádobu na prach bezsáčk. vysavače Philips
Jak mám čistit filtr svého vysavače Philips?
Vnitřní filtr
Malá hubice k vysavači
Štěrbinová hubice
Hadice
Motorový filtr EPA10
Výstupní filtr
Sáček na opakované použití k vysavači CompactGo
Sada filtrů pro vysavače PowerPro Active a Compact
Teleskopická trubka k vysavači
Teleskopická trubice
Univerzální adaptér
PowerLifeHubice na všechny podlahy
Vysavač Philips se nezapne
Vysavač Philips se přehřívá
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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