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Ukončeno
FC8077/01
FC9330/09
FC9555/09
FC9556/09
FC9334/09
FC9331/09
FC9332/09
FC9333/09
FC8578/09
Jedinečné vzduchové kanálky ve tvaru Z
Univerzální připojení
S připojovacím adaptérem
Hubice TriActive Z má jedinečnou inovaci Philips, která (na rozdíl od těch nejběžnějších hubic) zajišťuje, aby se veškeré nečistoty dostaly dovnitř a nebyly posouvány vpřed. Touto inovací jsou vzduchové kanálky ve tvaru Z, které navádějí velké i menší částečky dovnitř. Díky nim bude vaše čištění rychlejší.
Hubice je tenká, takže se snáze dostanete pod nábytek či do jiných nízkých prostor.
Hubice je vhodná pro práci na všech typech tvrdých podlah včetně parket, dlaždic a PVC.
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