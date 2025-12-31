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  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
  • Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem

Ukončeno

Hubice TriActive Z na tvrdé podlahy

FC8077/01

Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem
Hubice TriActive Z je jedinečnou inovací Philips, která vám umožní vysávat velké drobky i jemný prach jedním tahem bez toho, aby posouvala nečistoty. Je ideální pro tvrdé podlahy a lze ji bez problémů nasadit díky dodanému spojovacímu adaptéru.
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s unikátními vzduchovými kanály ve tvaru Z

Odstraňuje velké nečistoty i jemný prach jedním tahem

  • Jedinečné vzduchové kanálky ve tvaru Z

  • Univerzální připojení

  • S připojovacím adaptérem

Vzduchové kanálky ve tvaru Z zabraňují, aby hubice posouvala nečistoty.

Vzduchové kanálky ve tvaru Z zabraňují, aby hubice posouvala nečistoty.

Hubice TriActive Z má jedinečnou inovaci Philips, která (na rozdíl od těch nejběžnějších hubic) zajišťuje, aby se veškeré nečistoty dostaly dovnitř a nebyly posouvány vpřed. Touto inovací jsou vzduchové kanálky ve tvaru Z, které navádějí velké i menší částečky dovnitř. Díky nim bude vaše čištění rychlejší.

Tenké provedení umožňuje čištění v nízkých prostorách

Tenké provedení umožňuje čištění v nízkých prostorách

Hubice je tenká, takže se snáze dostanete pod nábytek či do jiných nízkých prostor.

Vhodná pro tvrdé podlahy

Vhodná pro tvrdé podlahy

Hubice je vhodná pro práci na všech typech tvrdých podlah včetně parket, dlaždic a PVC.

Technické specifikace

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