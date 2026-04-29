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SpeedPro Max Aqua Bezdrátový tyčový vysavač
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FC6904/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Vše (9)
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Kdy čistit/vyměnit hadřík z mikrovlákna bezdrátového vysavače Philips
Mohu do nádržky vysavače Stick Vacuum přidat čistič podlah/teplou vodu?
Jak mohu vyměnit baterie vysavače SpeedPro (Max) Stick?
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Integrovaný kartáč
Sada držáků na zeď
Cordless Vacuum 7000 SeriesRuční SpeedPro Max 7000
SpeedPro MaxPowerCyclone
Auto sada pro bezdrátové vysavače
Příslušenství pro tyčový vysavačHadříky z mikrovlákna
Sada náhradních filtrů
Trubice Philips SpeedPro Max
Sada nádob 25 V pro přenosné zařízení
Tryska Electric Aqua
Příslušenství k mopování
Hubice vysavače
Adaptér 25,2V
Sada kartáčů k hubici
Filtr
Víko nádoby na prach
Můj bezdrátový vysavač Philips řady 8000 má nízký sací výkon
Bezdrátový vysavač Philips neklouže snadno po kobercích
Nádoba na prach bezdrátového vysavače Philips nejde otevřít
Vysavač pro mokré vysávání uvolňuje míň vody než obvykle
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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