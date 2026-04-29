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PowerPro Aqua Bezdrátový tyčový vysavač pro mokré i suché čištění
Ukončeno
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FC6409/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Cordless rechargeable vacuum cleaner FC6409/01 - English (US)
Vše (13)
Kdy čistit/vyměnit hadřík z mikrovlákna bezdrátového vysavače Philips
Mohu do nádržky vysavače Stick Vacuum přidat čistič podlah/teplou vodu?
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Jak dlouho mám nabíjet vysavač Philips PowerPro Duo?
Jak mám vysavač Philips PowerPro Aqua sestavit?
Prachový sáček
Sada oddělovače prachu
Náhradní díl Cyclone
Sada dávkovače vody
PowerPro DuoKombinované příslušenství
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Kartáč tyčového vysavače Philips PowerPro se netočí
Vysavač Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo má nízký sací výkon
Z vysavače Philips PowerPro Aqua uniká prach
Vysavač pro mokré vysávání uvolňuje míň vody než obvykle
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
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