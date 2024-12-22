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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
12 nápojů
Řešení s mléčným systémem LatteGo
Bílá
Displej TFT
Různé chvíle si žádají různé kávy. Váš plně automatický kávovar během okamžiku bez problémů připraví dokonalý šálek kávy, od silného espressa až po lahodné cappuccino.
Díky našemu snadno použitelnému displeji nestojí takřka nic mezi vámi a dalším lahodným šálkem kávy. V několika krocích si můžete přizpůsobit chuť čerstvých kávových zrn a od touhy po kávě plynule přejít k jejímu vychutnávání.
Přizpůsobte si každý šálek kávy podle své chuti díky funkci coffee customizer. Jednoduché nastavení intenzity kávy, objemu mléka a kávy.
Porozumět recenzím produktů
4.7
z 5
1470
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
P757
22/12/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Splňuje naše očekávání.
Přecházeli jsme z kapslí, protože jsme hledali lepší kvalitu kávy včetně sparovače na mléko.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plně automatické kávovary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plně automatické kávovary
Najula
19/12/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výborný pomocník
Kávovar má mnoho funkcí, je trošku hlučnější, ale jinak vše v pořádku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Rendy82
20/08/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kávovar je luxusní jak designem tak přípravou kávy
Tento kávovar je velmi jednoduchý a příprava kávy je na něm velmi příjemná a jakákoliv káva z něj je výborná
Výhody
Jednoduchost a design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plně automatické kávovary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plně automatické kávovary
Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch
Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání se špičkovými plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2018).
Při teplotě 70–82 °C.
Odhad založen na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.