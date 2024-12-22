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  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve

Philips Series 5400 LatteGoPlně automatické kávovary

EP5443/90

4.7
| (1470) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
Jediným stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například espresso, kávu, cappuccino a latte macchiato. Mléčný systém LatteGo dodá mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 15 sekund*
Zobrazit všechny výhody

LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko*

12 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve

  • 12 nápojů

  • Řešení s mléčným systémem LatteGo

  • Bílá

  • Displej TFT

12 káv na dosah ruky, včetně café au lait

12 káv na dosah ruky, včetně café au lait

Různé chvíle si žádají různé kávy. Váš plně automatický kávovar během okamžiku bez problémů připraví dokonalý šálek kávy, od silného espressa až po lahodné cappuccino.

Snadný výběr kávy pomocí intuitivního displeje

Snadný výběr kávy pomocí intuitivního displeje

Díky našemu snadno použitelnému displeji nestojí takřka nic mezi vámi a dalším lahodným šálkem kávy. V několika krocích si můžete přizpůsobit chuť čerstvých kávových zrn a od touhy po kávě plynule přejít k jejímu vychutnávání.

Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí funkci coffee customizer

Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí funkci coffee customizer

Přizpůsobte si každý šálek kávy podle své chuti díky funkci coffee customizer. Jednoduché nastavení intenzity kávy, objemu mléka a kávy.

Technické specifikace

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Recenze

Porozumět recenzím produktů

4.7

z 5

1470

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

5
4
3
2
1

P757

22/12/2024

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Splňuje naše očekávání.

Přecházeli jsme z kapslí, protože jsme hledali lepší kvalitu kávy včetně sparovače na mléko.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plně automatické kávovary

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plně automatické kávovary

Najula

19/12/2024

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Výborný pomocník

Kávovar má mnoho funkcí, je trošku hlučnější, ale jinak vše v pořádku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary

Rendy82

20/08/2024

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Kávovar je luxusní jak designem tak přípravou kávy

Tento kávovar je velmi jednoduchý a příprava kávy je na něm velmi příjemná a jakákoliv káva z něj je výborná

Výhody

Jednoduchost a design

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plně automatické kávovary

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 Plně automatické kávovary

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Upozornění

  1. Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání se špičkovými plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2018).

  2. Při teplotě 70–82 °C.

  3. Odhad založen na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.