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  • 5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
  • 5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve

Řada 3200Plně automatické kávovary

EP3243/50

4.8
| (208) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve
Jediným stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například espresso, kávu, cappuccino a latte macchiato. Napěňovač mléka LatteGo přidá mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 15 sekund**
Zobrazit všechny výhody

LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko**

5 lahodných káv z čerstvých zrn a snadněji než dříve

  • 5 nápojů

  • LatteGo

  • Bílá

  • Dotykový displej

Vychutnejte si 5 kávových nápojů, včetně cappuccina, pouhým stiskem tlačítka

Vychutnejte si 5 kávových nápojů, včetně cappuccina, pouhým stiskem tlačítka

Užívejte si své oblíbené kávové nápoje ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espressu, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.

Cappuccino s hebkou mléčnou pěnou. Připravené z pohodlí vašeho domova

Cappuccino s hebkou mléčnou pěnou. Připravené z pohodlí vašeho domova

Vychutnejte si cappuccino se sametově hebkou mléčnou pěnou a to i z rostlinného mléka. Díky cyklónové technologii pěnění vám LatteGo vytvoří bohatou mléčnou vrstvu z jakéhokoli typu mléka, včetně těch rostlinných, pokud mají správný poměr tuku a bílkovin.

Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje

Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje

Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Náš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

208

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

2

29/01/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý pomocník do domácnosti

Skvělý pomocník do domácnosti. Udělá výbornou kávu za pár minut. Velký výběr káv ( s mlékem, bez mléka) , intenzitou chuti a množstvím vody. Každý si najde své.

Výhody

Výběr káv

Nevýhody

Při použití rozpustné kávy zůstává káva na kávovaru

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary

29/05/2022

Česká republika

Česká republika

Narozeninový dárek

Tento kávovar jsem dostala jako dárek k narozeninám. V provozu je 14 dní a zatím jsem moc spokojená. Nadšená jsem byla také z provedení v bílé barvě. Krásně ladí s ostatními spotřebiči v kuchyni, kde najde své každodenní využití. Teď jen najít tu správnou kávu a nakoupit vhodné skleničky .

Výhody

Barevné provedení, funkce

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary

22/04/2022

Slovenija

Slovenija

Kvaliteten izdelek

Zelo dober aparat, kakovostna izdelava, preprosta uporaba

Výhody

Zelo dobra kava tudi črna ima peno

Nevýhody

Nekoliko glasen ampak ne prehudo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat

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Upozornění

  1. Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání se špičkovými plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2018).

  2. Při teplotě 70–82 °C.

  3. Odhad založen na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.

  4. není součástí balení