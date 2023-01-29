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5 nápojů
LatteGo
Bílá
Dotykový displej
Užívejte si své oblíbené kávové nápoje ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espressu, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.
Vychutnejte si cappuccino se sametově hebkou mléčnou pěnou a to i z rostlinného mléka. Díky cyklónové technologii pěnění vám LatteGo vytvoří bohatou mléčnou vrstvu z jakéhokoli typu mléka, včetně těch rostlinných, pokud mají správný poměr tuku a bílkovin.
Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Náš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.
4.8
z 5
208
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Paulína z
29/01/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý pomocník do domácnosti
Skvělý pomocník do domácnosti. Udělá výbornou kávu za pár minut. Velký výběr káv ( s mlékem, bez mléka) , intenzitou chuti a množstvím vody. Každý si najde své.
Výhody
Výběr káv
Nevýhody
Při použití rozpustné kávy zůstává káva na kávovaru
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary
Dafík
29/05/2022
Česká republika
Narozeninový dárek
Tento kávovar jsem dostala jako dárek k narozeninám. V provozu je 14 dní a zatím jsem moc spokojená. Nadšená jsem byla také z provedení v bílé barvě. Krásně ladí s ostatními spotřebiči v kuchyni, kde najde své každodenní využití. Teď jen najít tu správnou kávu a nakoupit vhodné skleničky .
Výhody
Barevné provedení, funkce
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary
Dadyoff
22/04/2022
Slovenija
Kvaliteten izdelek
Zelo dober aparat, kakovostna izdelava, preprosta uporaba
Výhody
Zelo dobra kava tudi črna ima peno
Nevýhody
Nekoliko glasen ampak ne prehudo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 3200 EP3243/50 Samodejni espresso kavni aparat
Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání se špičkovými plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2018).
Při teplotě 70–82 °C.
Odhad založen na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
není součástí balení