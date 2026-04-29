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Napařovací žehlička Philips řady 6000 High end irons

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Napařovací žehlička Philips řady 6000High end irons

DST6130/40

Napařovací žehlička Philips řady 6000 High end irons

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Návody a dokumentace

UK Declaration of Conformity

  • PDF soubor, 495 kB
  • 13 March 2026

Stručná uživatelská příručka

  • PDF soubor
  • 13 March 2026

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