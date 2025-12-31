VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
  • Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách

Napařovací žehlička Philips řady 6000High end irons

DST6130/40

Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách
Zažijte výjimečný výkon a bezpečnost s žehličkou Philips řady 6000, navrženou pro všechny žehlitelné tkaniny. Nabízí 50 g/min nepřetržité páry a silný parní ráz 220 g, což umožňuje snadné žehlení bez rizika spálení.
Zobrazit všechny výhody

100% bezpečná i na jemné tkaniny.

Skvělé výsledky a bezpečnost na všech žehlitelných tkaninách

  • 50 g/min páry + 220g parní ráz odstraní i odolné záhyby

  • Technologie Drip-Stop zabraňuje úniku vody

  • OptimalTEMP - žádné spáleniny na žehlitelných tkaninách

  • Žehlicí plocha SteamGlide Plus pro hladké klouzání

  • Nádržka 300 ml + automatické vypnutí pro bezpečnost

Poskytuje až 50 g/min páry pro rychlejší odstranění záhybů.

Poskytuje až 50 g/min páry pro rychlejší odstranění záhybů.

S nepřetržitým výstupem páry 50 g/min můžete odstraňovat záhyby rychleji a efektivněji.

Odstraňuje odolné záhyby díky výkonnému parnímu rázu 220 g

Odstraňuje odolné záhyby díky výkonnému parnímu rázu 220 g

Parní ráz poskytuje extra sílu pro zvládnutí odolných záhybů v silnějších tkaninách a dodává až 220 g páry pro efektivnější žehlení.

Jedna dokonalá teplota pro všechny tkaniny s OptimalTEMP

Jedna dokonalá teplota pro všechny tkaniny s OptimalTEMP

Jedno optimální nastavení teploty pro všechny žehlitelné tkaniny. Bez spálenin, garantováno. Díky technologii OptimalTEMP zaručujeme, že tato žehlička nikdy nezpůsobí spáleniny na žádné žehlitelné tkanině. Můžete bezpečně žehlit vše od džínů po hedvábí, od lnu po kašmír, v jakémkoliv pořadí, bez čekání na úpravu teploty nebo předtřídění oblečení.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Testováno nezávislou organizací při době napařování 10 sekund na bakterie E. coli, S. aureus, C. albicans