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DST6130/40
50 g/min páry + 220g parní ráz odstraní i odolné záhyby
Technologie Drip-Stop zabraňuje úniku vody
OptimalTEMP - žádné spáleniny na žehlitelných tkaninách
Žehlicí plocha SteamGlide Plus pro hladké klouzání
Nádržka 300 ml + automatické vypnutí pro bezpečnost
S nepřetržitým výstupem páry 50 g/min můžete odstraňovat záhyby rychleji a efektivněji.
Parní ráz poskytuje extra sílu pro zvládnutí odolných záhybů v silnějších tkaninách a dodává až 220 g páry pro efektivnější žehlení.
Jedno optimální nastavení teploty pro všechny žehlitelné tkaniny. Bez spálenin, garantováno. Díky technologii OptimalTEMP zaručujeme, že tato žehlička nikdy nezpůsobí spáleniny na žádné žehlitelné tkanině. Můžete bezpečně žehlit vše od džínů po hedvábí, od lnu po kašmír, v jakémkoliv pořadí, bez čekání na úpravu teploty nebo předtřídění oblečení.
Recenze
Testováno nezávislou organizací při době napařování 10 sekund na bakterie E. coli, S. aureus, C. albicans