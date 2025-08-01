Valentýnské slevy až 40 % Zobrazit
    Philips Zoom Take-Home Refill NiteWhite 10 % karbamidperoxidu

      Philips Zoom Take-Home Refill NiteWhite 10 % karbamidperoxidu

      DIS580/11

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Prokazatelné výsledky a skvělé hodnocení pacientů

      Pomozte svým pacientům dosáhnout až o 8 odstínů bělejších zubů za pouhé 2 týdny s minimální nebo žádnou citlivostí.* Přípravek je bezpečný pro sklovinu a snadno se používá. Ideální pro pacienty, kteří preferují bělení přes noc.

      Zobrazit všechny výhody

      Bezpečné, účinné a jednoduché bělení

• 10% karbamid peroxid

      Bezpečné, účinné a jednoduché bělení

      • 10% karbamid peroxid
      Prokazatelně až o 8 odstínů bělejší za 2 týdny

      Prokazatelně až o 8 odstínů bělejší za 2 týdny

      Klinická studie in vivo dospěla k závěru, že používání přípravku NiteWhite 10% CP po dobu 14 dní vedlo ke změně barvy až o 8 odstínů.

      Prokazatelně bezpečné pro sklovinu

      Prokazatelně bezpečné pro sklovinu

      Prokazatelně bezpečný pro sklovinu. Profesionální výsledky, kterým mohou vaši pacienti důvěřovat.

      Malá nebo žádná citlivost*

      Malá nebo žádná citlivost*

      Navrženo tak, aby se zabránilo citlivosti zubů způsobené bělením. Gel obsahuje dusičnan draselný a fluorid sodný pro pohodlí pacienta. 100 % pacientů potvrdilo, že po 14 dnech používání pociťovali malou až žádnou citlivost zubů.*

      Výsledky, které si pacienti zamilují

      Výsledky, které si pacienti zamilují

      88 % pacientů bylo spokojeno s výsledky*

      Technologie dvojitých komor pro spolehlivé bělení

      Technologie dvojitých komor pro spolehlivé bělení

      Technologie dvojitých komor udržuje aktivní gel a posilující látky oddělené, dokud pacient nenanese gel do aplikátoru, aby byla zajištěna optimální rovnováha mezi účinností, bezpečností a trvanlivostí. Tato funkce udržuje ideální pH pro bělení, zachovává čerstvost a stabilitu gelu pro delší trvanlivost a eliminuje potřebu chlazení.

      Technické údaje

      • Obsah balení

        Počet stříkaček
        3 (3 ošetření na stříkačku)
        Počet zaklapávacích pouzder
        1
        Stručný návod
        Ne
        Pouzdro na nosič
        Ne
        Průvodce odstíny
        Ne
        Návod k použití
        Ano
        Listy vyhodnocení
        Ne
      • n=48, USA, 2024, účastníků používajících NiteWhite 10% CP jednou denně po dobu 14 dní.
