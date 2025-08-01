Termíny pro vyhledávání
DIS580/11
Prokazatelné výsledky a skvělé hodnocení pacientů
Pomozte svým pacientům dosáhnout až o 8 odstínů bělejších zubů za pouhé 2 týdny s minimální nebo žádnou citlivostí.* Přípravek je bezpečný pro sklovinu a snadno se používá. Ideální pro pacienty, kteří preferují bělení přes noc.Zobrazit všechny výhody
NiteWhite 10 % karbamidperoxidu
Klinická studie in vivo dospěla k závěru, že používání přípravku NiteWhite 10% CP po dobu 14 dní vedlo ke změně barvy až o 8 odstínů.
Prokazatelně bezpečný pro sklovinu. Profesionální výsledky, kterým mohou vaši pacienti důvěřovat.
Navrženo tak, aby se zabránilo citlivosti zubů způsobené bělením. Gel obsahuje dusičnan draselný a fluorid sodný pro pohodlí pacienta. 100 % pacientů potvrdilo, že po 14 dnech používání pociťovali malou až žádnou citlivost zubů.*
88 % pacientů bylo spokojeno s výsledky*
Technologie dvojitých komor udržuje aktivní gel a posilující látky oddělené, dokud pacient nenanese gel do aplikátoru, aby byla zajištěna optimální rovnováha mezi účinností, bezpečností a trvanlivostí. Tato funkce udržuje ideální pH pro bělení, zachovává čerstvost a stabilitu gelu pro delší trvanlivost a eliminuje potřebu chlazení.
Obsah balení
