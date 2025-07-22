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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Odvlhčuje vzduch rychlostí až 26,5 l/den
Čistí s výkonnou filtrací: 270 m3/h (CADR)
Filtr HEPA NanoProtect
Inteligentně se přizpůsobuje kvalitě vzduchu v místnosti
Ekologický, a přesto výkonný
Vyvinuto k rychlému obnovení zdravého klimatu ve vnitřních prostorách. Efektivně odstraňuje vlhkost a bojuje proti plísním, kondenzaci a zatuchlému zápachu. Zabraňuje růstu alergenů a chrání vaši domácnost před poškozením souvisejícím s vlhkostí.
Denně extrahuje ze vzduchu až 14,2 litru vlhkosti, což je ideální pro místnosti do 137 m³ (3). Za pouhých 17 minut sníží vlhkost z nezdravých 90 % na příjemných 60 % (4). Objemná 4l nádržka na vodu umožňuje delší provoz bez častého plnění.
Díky výkonné filtraci 270 m3/h (CADR) (5) dokáže vyčistit místnost o rozloze 48 m2 během 14 minut (6). Odstraňuje až 99,9 % vzduchem přenášených virů, jako je H1N1 (chřipka) (7) a bakterií (8). Zachytí ze vzduchu až 99,99 % alergenů z roztočů, pylů, koček nebo spor plísní (9), známých spouštěčů příznaků alergie nebo senné rýmy (10)
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Sendich
22/07/2025
България
Součást promoakce
Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍
Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.
Výhody
Добро качество.
Nevýhody
За сега няма.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ddimitrov99
18/07/2025
България
Součást promoakce
Продукта е уникален !
Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Лебеда
21/05/2025
България
Součást promoakce
Отличен уред, много тих и ефективен,
Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!
Výhody
Тих и функционален
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
(1) Testováno certifikovanou třetí stranou podle normy GB/T19411-2003 při 35 °C a 90% relativní vlhkosti.
(2) Vypočteno podle míry relativní vlhkosti, dělené velikostí standardní láhve na pitnou vodu o objemu 550 ml.
(3) Vhodná oblast odvlhčení vypočítaná podle normy JEM1411:1998 (kategorie moderních betonových bytů) s výškou místnosti 2,5 m.
(4) Vypočteno: 20 m3, z 60% relativní vlhkosti při 27°, testováno laboratoří třetí strany podle normy GB/T 19411-2003. Výsledky se mohou lišit podle přirozeného větrání, uvolňování/absorpce vlhkosti a teplotních odchylek.
(5) Testováno podle GB/T18801-2022 certifikovanou třetí stranou
(6) Vypočteno podle GB/T18801:2022, na základě vzduchu procházejícího filtrem v místnosti o objemu 48 m3, CADR 270 m3/h
(7) Testováno podle GB/T18801-2022 certifikovanou třetí stranou v komoře o objemu 30 m3, při použití rychlosti Turbo v režimu čištění po dobu 1 h.
(8) Testováno podle GB21551.3-2010 certifikovanou třetí stranou s bakterií s. albus, v komoře o objemu 30 m3, s použitím rychlosti Turbo v režimu čištění po dobu 1 h.
(9) Ze vzduchu procházejícího filtrem, testovaným na prachové roztoče, pyl břízy a kočičí alergeny podle SOP 350.003 rakouského institutu OFI
(10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, autor: J. Bousquet a přibližně 50 dalších předních odborníků, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(11) Testováno podle normy DIN71460 s aerosolem NaCI 0,003 µm, ze vzduchu, který prochází filtrem, podle IUTA
(12) V porovnání s přirozeným sušením oděvů uvnitř, test společnosti Philips.
(13) Testováno s 20 syntetickými tričky, test společnosti Philips
(14) V závislosti na kvalitě vzduchu a četnosti používání
(15) Vypočteno: potenciál globálního oteplení (GWP) u chladiva R134a (1,300) a R290 (<3)