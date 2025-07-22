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  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
  • Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou

Řada 5000Odvlhčovač a čistička vzduchu 2 v 1

DE5305/11

5
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou
Obnovte optimální úrovně vlhkosti a odstraňte škodlivin ze vzduchu pomocí jediného zařízení. Chraňte svůj domov a rodinu před plísněmi, houbami, bakteriemi a viry a užívejte si výhod zdravého a čistého vzduchu pouhým stisknutím tlačítka.
Zobrazit všechny výhody

Dvojí funkce. Dvojí ochrana.

Ideální vlhkost a čistý vzduch – najednou

  • Odvlhčuje vzduch rychlostí až 26,5 l/den

  • Čistí s výkonnou filtrací: 270 m3/h (CADR)

  • Filtr HEPA NanoProtect

  • Inteligentně se přizpůsobuje kvalitě vzduchu v místnosti

  • Ekologický, a přesto výkonný

Snižuje vlhkost, zabraňuje plísním a eliminuje zatuchlý zápach

Snižuje vlhkost, zabraňuje plísním a eliminuje zatuchlý zápach

Vyvinuto k rychlému obnovení zdravého klimatu ve vnitřních prostorách. Efektivně odstraňuje vlhkost a bojuje proti plísním, kondenzaci a zatuchlému zápachu. Zabraňuje růstu alergenů a chrání vaši domácnost před poškozením souvisejícím s vlhkostí.

Odstraní až 26,5 l/den (1) neboli 48 láhví vody (2)

Odstraní až 26,5 l/den (1) neboli 48 láhví vody (2)

Denně extrahuje ze vzduchu až 14,2 litru vlhkosti, což je ideální pro místnosti do 137 m³ (3). Za pouhých 17 minut sníží vlhkost z nezdravých 90 % na příjemných 60 % (4). Objemná 4l nádržka na vodu umožňuje delší provoz bez častého plnění.

Odstraňuje škodliviny za 11 minut

Odstraňuje škodliviny za 11 minut

Díky výkonné filtraci 270 m3/h (CADR) (5) dokáže vyčistit místnost o rozloze 48 m2 během 14 minut (6). Odstraňuje až 99,9 % vzduchem přenášených virů, jako je H1N1 (chřipka) (7) a bakterií (8). Zachytí ze vzduchu až 99,99 % alergenů z roztočů, pylů, koček nebo spor plísní (9), známých spouštěčů příznaků alergie nebo senné rýmy (10)

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Výhody

Добро качество.

Nevýhody

За сега няма.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Výhody

Тих и функционален

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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Upozornění

  1. (1) Testováno certifikovanou třetí stranou podle normy GB/T19411-2003 při 35 °C a 90% relativní vlhkosti.

  2. (2) Vypočteno podle míry relativní vlhkosti, dělené velikostí standardní láhve na pitnou vodu o objemu 550 ml.

  3. (3) Vhodná oblast odvlhčení vypočítaná podle normy JEM1411:1998 (kategorie moderních betonových bytů) s výškou místnosti 2,5 m.

  4. (4) Vypočteno: 20 m3, z 60% relativní vlhkosti při 27°, testováno laboratoří třetí strany podle normy GB/T 19411-2003. Výsledky se mohou lišit podle přirozeného větrání, uvolňování/absorpce vlhkosti a teplotních odchylek.

  5. (5) Testováno podle GB/T18801-2022 certifikovanou třetí stranou

  6. (6) Vypočteno podle GB/T18801:2022, na základě vzduchu procházejícího filtrem v místnosti o objemu 48 m3, CADR 270 m3/h

  7. (7) Testováno podle GB/T18801-2022 certifikovanou třetí stranou v komoře o objemu 30 m3, při použití rychlosti Turbo v režimu čištění po dobu 1 h.

  8. (8) Testováno podle GB21551.3-2010 certifikovanou třetí stranou s bakterií s. albus, v komoře o objemu 30 m3, s použitím rychlosti Turbo v režimu čištění po dobu 1 h.

  9. (9) Ze vzduchu procházejícího filtrem, testovaným na prachové roztoče, pyl břízy a kočičí alergeny podle SOP 350.003 rakouského institutu OFI

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, autor: J. Bousquet a přibližně 50 dalších předních odborníků, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  11. (11) Testováno podle normy DIN71460 s aerosolem NaCI 0,003 µm, ze vzduchu, který prochází filtrem, podle IUTA

  12. (12) V porovnání s přirozeným sušením oděvů uvnitř, test společnosti Philips.

  13. (13) Testováno s 20 syntetickými tričky, test společnosti Philips

  14. (14) V závislosti na kvalitě vzduchu a četnosti používání

  15. (15) Vypočteno: potenciál globálního oteplení (GWP) u chladiva R134a (1,300) a R290 (&lt;3)