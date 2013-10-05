3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Zvuková věž
Dostaňte ze svých CD nebo iPodu/iPhonu/iPadu to nejlepší pomocí širokého, pohlcujícího a křišťálově čistého zvuku – díky funkcím LivingSound a PureDigital. Tento dokovací systém Philips DCM5090/10 3.1 obsahuje subwoofer, výstupní výkon 200 W a snadno použitelný dok.
Dok pro iPod/iPhone/iPad
Technologie LivingSound, pro kterou společnost Philips očekává udělení patentu, významně rozšiřuje optimální místo vhodné k poslechu (ideální místo k poslechu v místnosti), takže si můžete vychutnat skutečně pohlcující hudbu na širším prostoru. Díky kombinaci různých zvukových procesů obnovuje funkce LivingSound prokreslení a prostorové detaily zvukového jeviště, které se v kompaktním stereofonním systému často ztrácejí. Výsledkem je větší než očekávané místo optimálního poslechu a hudba je bohatě a rovnoměrně rozložena v místnosti. Nyní již není vaše potěšení z hudby omezeno na tradičně úzkou oblast. Vychutnejte si optimální stereofonní zvuk na větším prostoru.
Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.
Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k systému Philips, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Tento systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.
3.3
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
JHov
05/10/2013
Česká republika
jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem
Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM5090 dokovací hudební systém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM5090 dokovací hudební systém
Posek
07/06/2012
Polska
Dobry i nowoczesny produkt
Bardzo fajna, nowoczesna wieża w nowoczesnym i stylowym desingu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do materiałów jak i jakości wykonania. Wieża spełnia swoje funkcje w 100%. Dźwięk jest naprawdę czysty tak, jak obiecywał Philips, szczególnie w bezstratnej jakości, jaką możemy zapodać np. z Iphona. Brakuje troszkę jednak obsługi formatu Flac lub WMA Lossless z wejscia USB. Nie jestem audiofilem, jednak lubię ładny i czysty dźwięk jaki zapewnią bezstratne formaty. 3 źródła muzyki z DCM5090(1.stacja dokująca do iPod/iPhone/iPad 2.Płyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 3.MP3 link dla wszelakich innych urządzeń) dają możliwość przesłania do głośników bezstratnego formatu, co mi w zupełności wystarcza. Według mnie dźwięk jest wzorowo obrabiany cyfrowo. Jest czysty, klarowny, niskie tony potrafią zejść naprawdę nisko i "zabuczeć" delikatnie i z wyczuciem. Dochodzi do tego jeszcze kilka opcji dotyczących predefiniowanego korektora w 4 zakresach(brakuje jednak możliwości manualnego dostrojenia dzwięku, choć powyższe mi w zupełności wystarczają), funkcja przestrzenna tzw.LivingSound, która to także wzbogaca doznania dźwiękowe i praktycznie non stop mam ją włączoną, 4 stopnie regulacji subwoofera(u mnie jest na maxa)+ dodatkowa opcja podbicia basów, której nie używam. Jak na moc 200W (RMS) jest naprawdę elegancko. Wieża stoi u mnie w pokoju o kubaturze 18m kw. w rogu pokoju, a zadokowany w niej mój Iphone dodaje jej dodatkowego uroku. Silnik mechanizmu płyty CD pracuje cichutko i przy włączonej pauzie nie słychać nawet z odległości kilkunastu centymetrów napędu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM5090 wieża z podstawką dokującą
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM5090 wieża z podstawką dokującą
David83
27/11/2017
Česká republika
Po 2 letech odešel
Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM5090 dokovací hudební systém
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM5090 dokovací hudební systém