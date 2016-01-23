3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Tento mikrosystém Philips je kompatibilní s konektorem Lightning na iPhonu 5 a iPadu mini a disponuje aktivním subwooferem přinášejícím výkonné basy. Zakřivený design reproduktoru poskytuje široký stereofonní zvuk a provedení ve tvaru monobloku se hodí do každého domácího prostoru.
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 80 W, systém 2.1
Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu/iPadu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
GREGORIO
23/01/2016
Polska
Ověřený kupující
POLECAM
Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM3175 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM3175 Mikrowieża