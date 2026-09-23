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Ukončeno

Hudební mikrosystém

DCM3155/12

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Tento mikrosystém Philips je kompatibilní s konektorem Lightning iPhonu 5 a je vybaven technologií wOOx, která zajišťuje výkonné basy. Zakřivený design reproduktoru přináší zážitek ze širokého stereofonního zvuku a provedení ve tvaru monobloku se hodí do každého domácího prostoru.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zvuk, který sedí vašemu domovu

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max. 50 W, Basový zářič

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Maximální výstupní výkon 50 W RMS

Provedení monoblok je vhodné pro jakékoli místo domova

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu