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Ukončeno
DCM3155/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Tento mikrosystém Philips je kompatibilní s konektorem Lightning iPhonu 5 a je vybaven technologií wOOx, která zajišťuje výkonné basy. Zakřivený design reproduktoru přináší zážitek ze širokého stereofonního zvuku a provedení ve tvaru monobloku se hodí do každého domácího prostoru.
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 50 W, Basový zářič
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
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