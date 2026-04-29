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CP9714
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Jedná se o misku k příslušenství sekáčku velikosti XL, která slouží k sekání bylinek, ořechů, sýra, čokolády a cibule.