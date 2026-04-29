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Šlehací metla (1 ks)

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Šlehací metla (1 ks)

CP9581/01

Šlehací metla (1 ks)

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Návody a dokumentace

Šlehací metla ručního mixéru Philips pro šlehání smetany, majonézy, těsta na palačinky a dalších pokrmů. Díky šlehací metle je ruční mixér multifunkční a univerzální.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026