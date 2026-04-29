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CP6683

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Návody a dokumentace

Technologie ProBlend 6 3D, výkon 1400 W a rychlost až 35 000 ot/m umožňují přípravu jemnějších smoothie a směsí s ideální chutí a texturou. Prokazatelně motivuje uživatele k vyšší konzumaci ovoce a zeleniny.

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  • 8 April 2026