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CP6683
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Technologie ProBlend 6 3D, výkon 1400 W a rychlost až 35 000 ot/m umožňují přípravu jemnějších smoothie a směsí s ideální chutí a texturou. Prokazatelně motivuje uživatele k vyšší konzumaci ovoce a zeleniny.