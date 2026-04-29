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Viva Collection Láhev na cesty vč. víčka

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Viva CollectionLáhev na cesty vč. víčka

CP0842

Viva Collection Láhev na cesty vč. víčka

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Chcete-li si usnadnit život, mixujte své oblíbené smoothie přímo v láhvi Philips na cesty. Jednoduše rozmixujte, uzavřete a můžete jít.

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  • 17 April 2026