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Káva
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Víko nádobky na kávová zrna
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CP0592
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Víko uzavírá nádobku na kávová zrna a uchovává úžasné aroma kávových zrn. Kompatibilní s modelem Xelsis z roku 2017.
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